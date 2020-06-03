«Когда хотела курить, приседала»: Какими необычными способами отказываются от курения жители Бердска и Искитима

О вреде табачного дыма говорят тысячи учёных, но тем не менее, число курящих существенно не сокращается. Наоборот, «чем больше запрещаешь, тем больше хочется». Но есть те, кто смог победить «никотинового врага». «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает о таких героях.

Сигареты зло, твердят ученые

«Думала, что ерунда, а оказалось отличное решение»: Какими необычными способами отказываются от курения жители Бердска и Искитима

Курение — глобальная проблема нашего времени. По данным источника «Википедия», в России курят 43,9 млн. взрослых, что составляет почти 40 % населения страны. В возрастной группе от 18 до 44 лет курит почти половина граждан России. 7,3 млн человек начали курить в возрасте моложе 18 лет.

О вреде табачного дыма говорили тысячи учёных, но тем не менее, число курящих существенно не сокращается. Наоборот, «чем больше запрещаешь, тем больше хочется». Однако, есть те, кто смог победить «никотинового врага». «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает о героях Бердка и Искитима.



Вероника Волкова, заменила время, проведённое с сигаретой на занятия спортом.

— Каждый раз, когда мне хотелось курить, я включала видео домашних тренировок и выполняла упражнения. Я делала это каждый раз, как только возникало желание, а это было довольно часто. В итоге, я не только обладательница подтянутого тела, но и здоровый человек, — рассказала Вероника.

Наталье Никитиной удалось бросить курить с помощью книги Аллена Карра «Легкий способ бросить курить».

Как признаётся сама Наталья, долгое время не думала,что с помощью книги смогу избавиться от вредной привычки навсегда.

— Начала курить в 22 года. Пробовала бросить самостоятельно, но ничего не вышло. С каждым днём стресс усиливался. Я сорвалась и выкурила сигарету снова. Узнав о книге с помощью, которой можно легко бросить курить, решила попробовать её прочесть. Думала, что ерунда,а оказалось отличное решение. Автор книги рассказывает о своей прошлой зависимости, связанных с ней страхах и фобиях, а также акцентирует внимание своих подопечных на том, чтобы они не бросали курить во время прочтения этой книги. Когда начинала изучать методику, описанную в книге, выкуривала по пачке в день, но завершив чтение приятно удивилась от того, что меня больше не тянет к сигаретам. Сейчас я твёрдо уверенна, что при любых обстоятельствах больше не возьму ни одну сигарету!

Сергей Еременко в информационном сообществе «Подслушано в Искитиме» поделился своим способом отказа от курения.

— Начните вести свой дневник. Изложите на бумаге причины, по которым вы хотите бросить курить. Поставьте перед собой цель и напишите её. «Постепенно бросаю курить и если после определённого промежутка времени снова закурю, то я…. ». (Далее приписываете себе отрицательные качества). Уверенно могу сказать,что после использования такого метода вырабатывается сила воли, а после появляется гордость за то, что одержал победу над своими слабостями. Лично мне,такой приём помог. Надеюсь, что вам поможет тоже.

В табачном дыме содержится Более 4000 химических соединений, из них более 40 особо опасны, так как вызывают рак, а также несколько сотен ядов. Достаточно одной выкуренной сигареты, чтобы увеличить риск развития заболеваний о которых вы пока можете не знать. Главное о чём должен помнить человек, отказываясь от курения, что он сможет обеспечить себе хорошее психологическое и физическое самочувствие, которое играет очень важную роль в жизни.