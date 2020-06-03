03.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выбросила живую новорожденную дочь на помойку жительница Саратовской области. И избежала тюрьмы

18:35 03.06.2020 Фото: СКР по Саратовской области
0

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Девочка осталась жива благодаря тому, что мать проболталась о случившемся своей мачехе.

Выбросила живую новорожденную дочь на помойку жительница Саратовской области. И избежала тюрьмы
Жительница Новобурасского района выбросила новорожденного ребенка на помойку в ведре

В Базарном Карабулаке Саратовской области за покушение на убийство новорожденного ребенка осудили 34-летнюю местную жительницу. Об этом 3 июня сообщили в управлении СКР по Саратовской области.

ЧП произошло 11 ноября 2019 года в одном из сел Новобурасского района. В этот день около 16.00 местная жительница находилась в квартире своего знакомого. Там женщина без помощи медиков родила девочку. После этого она отнесла младенца на улицу и оставила на мусорной свалке. Женщина пришла к себе домой и рассказала мачехе о случившемся. Та поделилась информацией с сотрудниками скорой помощи.

Медики обнаружили младенца живым и отвезли в больницу, где девочке оказали медицинскую помощь.

«Противоправные намерения злоумышленницы, направленные на убийство новорожденного ребенка, не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам. На предварительном следствии обвиняемая выдвигала различные версии, желая избежать ответственности за свои действия. Однако под тяжестью собранных следователем доказательств, признала вину и раскаялась в содеянном», — отметили сотрудники СК.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие лекарства от COVID-19 вошли в новый список Минздрава?
19:20 03-06-2020
Какие лекарства от COVID-19 вошли в новый список Минздрава?
Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
19:12 03-06-2020
Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
Защитить от контрабанды легкую промышленность в коронавирус и повысить госрезерв призвал Путин
19:03 03-06-2020
Защитить от контрабанды легкую промышленность в коронавирус и повысить госрезерв призвал Путин
БердскЗаплатит 500 тыс. рублей бизнесмен Голубев вместо мэрии за планировку 10 участков под застройку в микрорайоне Южном Бердска 7
18:52 03-06-2020
Заплатит 500 тыс. рублей бизнесмен Голубев вместо мэрии за планировку 10 участков под застройку в микрорайоне Южном Бердска
Рука Москвы? Русское тату обнаружили у полицейского в США: попали на фото надписи "-овск" и "Россия" на левой руке
18:46 03-06-2020
Рука Москвы? Русское тату обнаружили у полицейского в США: попали на фото надписи
Выбросила живую новорожденную дочь на помойку жительница Саратовской области. И избежала тюрьмы
18:35 03-06-2020
Выбросила живую новорожденную дочь на помойку жительница Саратовской области. И избежала тюрьмы
Труп пропавшего без вести 7-летнего мальчика нашел рыбак у моста в Красноярске
18:23 03-06-2020
Труп пропавшего без вести 7-летнего мальчика нашел рыбак у моста в Красноярске
Вторая волна коронавиурса станет разрушительной, заявила ВОЗ
18:13 03-06-2020
Вторая волна коронавиурса станет разрушительной, заявила ВОЗ
О бомбе в ехавшем в Барнаул автобусе сообщил по 112 его пассажир. Шутника вычислили в течение часа
18:07 03-06-2020
О бомбе в ехавшем в Барнаул автобусе сообщил по 112 его пассажир. Шутника вычислили в течение часа
Бердск"Когда хотела курить, приседала": Какими необычными способами отказываются от курения жители Бердска и Искитима
18:00 03-06-2020