Выбросила живую новорожденную дочь на помойку жительница Саратовской области. И избежала тюрьмы

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Девочка осталась жива благодаря тому, что мать проболталась о случившемся своей мачехе.

Жительница Новобурасского района выбросила новорожденного ребенка на помойку в ведре

В Базарном Карабулаке Саратовской области за покушение на убийство новорожденного ребенка осудили 34-летнюю местную жительницу. Об этом 3 июня сообщили в управлении СКР по Саратовской области.

ЧП произошло 11 ноября 2019 года в одном из сел Новобурасского района. В этот день около 16.00 местная жительница находилась в квартире своего знакомого. Там женщина без помощи медиков родила девочку. После этого она отнесла младенца на улицу и оставила на мусорной свалке. Женщина пришла к себе домой и рассказала мачехе о случившемся. Та поделилась информацией с сотрудниками скорой помощи.

Медики обнаружили младенца живым и отвезли в больницу, где девочке оказали медицинскую помощь.

«Противоправные намерения злоумышленницы, направленные на убийство новорожденного ребенка, не были доведены до конца по независящим от нее обстоятельствам. На предварительном следствии обвиняемая выдвигала различные версии, желая избежать ответственности за свои действия. Однако под тяжестью собранных следователем доказательств, признала вину и раскаялась в содеянном», — отметили сотрудники СК.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.