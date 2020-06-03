Защитить от контрабанды легкую промышленность в коронавирус и повысить госрезерв призвал Путин

Как отметил президент, весной спрос на продукцию лёгкой промышленности резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан.

Совещание о ситуации в лёгкой промышленности провел Путин 3 июня

Президент проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности.

Дословно

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте!

Как вы знаете, мы вчера с Председателем Правительства обсуждали представленный Правительством проект плана действий по восстановлению экономики и договорились принять его за основу. При этом дано поручение доработать этот системный документ. В том числе, с учётом серии наших совещаний по ситуации в ключевых, системно значимых отраслях.

Сегодня, как и договаривались, мы рассмотрим положение дел в лёгкой промышленности, вместе с руководителями компаний обсудим, как помочь в решении проблем, с которыми столкнулись предприятия, трудовые коллективы в ходе эпидемии коронавируса.

Что хотел бы сказать в начале нашей сегодняшней беседы. Лёгкая промышленность – играет особую роль в жизни страны. От стабильной работы текстильных, швейных, обувных предприятий и фабрик во многом зависит насыщение нашего внутреннего рынка качественной продукцией, товарами, которые не просто используются ежедневно, но и в прямом смысле являются жизненно необходимыми, в том числе, как сейчас выясняется в ходе последних недель и месяцев, необходимыми и для обеспечения безопасности граждан.

Так, в самом начале эпидемии, причём в условиях известных вынужденных ограничений российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули, причем достаточно быстро, выпуск средств индивидуальной защиты, в каких-то случаях перепрофилировали свое производство, а где-то наладили его фактически с нуля. В этой связи хочу поблагодарить всех, кто участвовал в решении этой задачи – рабочих, инженеров, управленцев.

В короткие сроки, как уже сказал, в России в десятки раз выросло производство масок, перчаток, защитных костюмов. В результате удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи. А если где-то они и были на первом этапе из-за нехватки, то это достаточно быстро было исправлено. Другие сбои тоже имели место, знаю об этом хорошо. Но, как правило, это вызвано просто административными недоработками.

Что хочу подчеркнуть. Ситуация на начальном этапе эпидемии показала – нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей. В том числе, это касается выпуска средств индивидуальной защиты.

От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение.

В этой связи, предлагаю среди других тем повестки дня также обсудить, что нужно изменить в работе государственного материального резерва, какой страховочный ресурс нам необходимо иметь и по производственным мощностям в этой связи. Я попросил бы участников совещания поделиться своими соображениями на этот счёт.

Далее. Этой весной спрос на продукцию лёгкой промышленности, мы знаем это хорошо, к сожалению резко упал. Сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров, другие вынужденные ограничения, общая непростая ситуация с экономикой и доходами граждан.

Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий, повысился и риск сокращения рабочих мест. Напомню, в лёгкой промышленности России заняты около 300 тысяч человек. Как уже говорил, сейчас, в сложной ситуации, самое главное – защитить интересы работников, трудовых коллективов. Сохранить доходы и благосостояние российских семей.

При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы.

Именно в этой логике мы и выстраиваем нашу стратегическую линию на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции и, конечно, на поддержку тех, кто работает честно, что называется, «в белую», заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает новые рыночные ниши.

Сегодня хотел бы узнать мнение тех людей, которые непосредственно работают в этой отрасли, мнение бизнеса по мерам поддержки отрасли, которые действуют на федеральном и региональном уровнях. Хотелось бы услышать, уважаемые коллеги, как, на ваш взгляд, сделать их более эффективными, в том числе, для развития современного, цивилизованного рынка. И конечно, какие дополнительные решения нужны с учётом ситуации, в которой оказалась отрасль из-за эпидемии коронавируса.

Давайте начнём нашу работу. Слово – генеральному директору предприятия «Шуйские ситцы» Анне Викторовне Богаделиной.