Пустят электрички по расписанию выходного дня в честь Дня России 12, 13 и 14 июня через Бердск

Железнодорожники предупреждают, что проезд на пригородных поездах возможен только в масках. Такие же требования распространяются на посетителей вокзалов.

В июне в связи с праздничными днями в Новосибирском регионе ЗСЖД изменится расписание пригородных электропоездов

Компания «Экспресс-пригород» традиционно изменит график движения пригородных поездов, курсирующих в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги, в связи с празднованием Дня России. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

Так, с 12 по 14 июня пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением губернатора Новосибирской области №88 от 28.05.2020г. при проезде в поездах пригородного сообщения и (или) нахождении в зданиях железнодорожных вокзалов на территории Новосибирской области необходимо соблюдать масочный режим.