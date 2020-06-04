59 — летняя Кэрол Альт показала свои сексуальные, совсем не старушечьи формы топлес

Спагетти дважды в день. Знаменитость вовсе не отказывает себе в углеводах, она считает, что именно это позволило ей хорошо похудеть.

Актриса Кэрол Альт раскрыла секреты своей стройности 59-летняя знаменитая актриса и модель Кэрол Альт показала свои прекрасные формы в спортивном издании и рассказала свой секрет стройности. Что позволяет модели оставаться в столь отличной форме в свои 59? Негативное отношение к алкоголю. Хотя есть бывают исключения и Кэрол позволяет себе бокал белого вина.

Спагетти дважды в день. Знаменитость вовсе не отказывает себе в углеводах, она считает, что именно это позволило ей хорошо похудеть. Но так же старается правильно питаться и держать баланс райиона.

Спорт. Минимум 6 раз в неделю, а чтобы не надоедало заниматься Керол постоянно пробует что-то новое, от йоги до бокса. «Эй, смотрите на меня, я тренируюсь, а ведь мне исполняется 60 в этом году!»» — пояснила она.

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