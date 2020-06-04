04.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Нотариусам дадут базу недееспособных граждан

12:50 04.06.2020 Фото: Википедия
0

На данный момент в нашей стране отсутствует реестр или единая база данных со сведениями о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Нотариусам дадут базу недееспособных граждан

У нотариусов может появиться реестр недееспособных граждан

В рамках единой информационной системы нотариата могут создать реестр недееспособных граждан. Такой законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении до конца весенней сессии, пишет ПГ. 

На данный момент в нашей стране отсутствует реестр или единая база данных со сведениями о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Нотариусам из-за существующего положения проблематично выяснять дееспособность обратившихся граждан, в результате это приводит к правовым конфликтам, объясняют авторы инициативы, депутаты от «Единой России», в том числе Антон Гетта и Виктор Водолацкий.
«Учитывая изложенное, в целях более эффективной защиты прав и законных интересов граждан законопроектом предлагается создание полноценного реестра лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и включение этого реестра в число реестров, содержащихся в единой информационной системе нотариата (ЕИС)», — говорится в сопроводительных документах.

Оператором реестра должна стать Федеральная нотариальная палата.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужна такая база?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что нужно делать 4 июня 2020 года по народному календарю? Главные приметы и поверья Василискова дня
13:20 04-06-2020
Что нужно делать 4 июня 2020 года по народному календарю? Главные приметы и поверья Василискова дня
Как кузнец-оружейник Никита Демидов и царь Пётр зародили русскую промышленность... Знаешь в каком году?
13:16 04-06-2020
Как кузнец-оружейник Никита Демидов и царь Пётр зародили русскую промышленность... Знаешь в каком году?
Дерзко огрызались выгуливающие собак на детской площадке с родителями малышей в Новосибирске
13:15 04-06-2020
Дерзко огрызались выгуливающие собак на детской площадке с родителями малышей в Новосибирске
Лолита показала свою лысину и напугала поклонников в социальных сетях
13:14 04-06-2020
Лолита показала свою лысину и напугала поклонников в социальных сетях
Проведут ли ЕГЭ-2020 на улице? Или разделят выпускников стеклянной перегородкой?
13:07 04-06-2020
Проведут ли ЕГЭ-2020 на улице? Или разделят выпускников стеклянной перегородкой?
Ирена Понарошку рассказала, как пройти через коридор затмений в июне 2020. Что нельзя и что можно делать в этот кармический период
13:00 04-06-2020
Ирена Понарошку рассказала, как пройти через коридор затмений в июне 2020. Что нельзя и что можно делать в этот кармический период
Задержали начальник цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" из-за розлива 17 тыс. тонн нефти в реки и озера Красноярского края
13:00 04-06-2020
Задержали начальник цеха ТЭЦ-3 АО
Всего лишь две дамы приходится на 100 мужчин-крановщиков. С праздником!
12:55 04-06-2020
Всего лишь две дамы приходится на 100 мужчин-крановщиков. С праздником!
Нотариусам дадут базу недееспособных граждан
12:50 04-06-2020
Нотариусам дадут базу недееспособных граждан
Названа дата начала тотальной вакцинации от коронавируса в России 1
12:49 04-06-2020
Названа дата начала тотальной вакцинации от коронавируса в России