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Катастрофический сценарий безработицы в России описали экономисты

16:15 04.06.2020
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Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария

Катастрофический сценарий безработицы в России описали экономисты
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Вызванный пандемией коронавируса кризис может вызвать «подзабытую проблему массовой безработицы»: ее уровень грозит подскочить до 8–10% от рабочей силы в случае реализации пессимистичного сценария, следует из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Традиционно работодатели в России пытаются сохранить занятость ценой сокращения зарплат или пересмотра инвестпрограмм для высвобождения ресурсов на зарплаты, отмечают экономисты. Многие работники в пострадавших отраслях формально заняты, но находятся в неоплачиваемых отпусках, простое и на неполной занятости, отмечается в антикризисном плане правительства, о котором писал РБК. При затяжной пандемии механизмы адаптации исчерпаются, и «наступающий кризис может быть первым, когда начнется по-настоящему масштабное высвобождение работников», прогнозирует ЦМАКП.

По статистике Росстата, доля безработных от рабочей силы выросла с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 2020 года, это максимум с 2016 года. Такой уровень соответствует 4,3 млн безработных россиян. Росстат считает безработицу по методологии Международной организации труда (МОТ), которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых.

По последним данным Минтруда на 2 июня, официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных достигла 2,1 млн человек. «Это фантастический рост, на 1,5 млн человек за два месяца — это очень много», — прокомментировал РБК данные проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Сценарии ЦМАКП

Экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования оценили последствия для занятости в зависимости от глубины кризиса.

При оптимистичном сценарии карантин завершится в июне.
Предприятия умеренно сократят сотрудников. Уровень безработицы на пике составит 5,3–5,6% (по данным Росстата, по итогам 2019 года она составляла 4,6%). Реальные зарплаты начнут расти на 0,5–0,7% в 2021 году и выйдут на устойчивый прирост в 2,3–2,7% в 2023 году.
Базовый сценарий предполагает повторный карантин из-за коронавируса осенью-зимой. Безработица вырастет до 8–8,3% в 2021 году и 7–7,3% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты сократятся на 4,5–4,8% в 2020 году и выйдут на темпы роста в 2,2–2,5% только в 2023 году.
В пессимистичный сценарий заложено, что пандемия затянется до первого квартала 2022 года. Это вызовет глубокий шок мировой экономики с беспрецедентным падением мирового ВВП на 5–5,2%. В таком случае безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5–10,7%, причем острота проблемы сохранится даже в 2023 году с уровнем в 9–9,5%. Реальные зарплаты упадут на 9–9,3% в 2020 году и на 1,7–2% в 2021 году, рост на 2–2,5% ожидается в 2023 году.
Особенности

В России уже было как минимум три кризиса с массовым увольнением работников: 1995–1996 годов, 1998–1999 годов и 2008 года, отмечает Сафонов.

«В кризис 2009 года безработица уже достигала 8%. В нынешний кризис мы не прогнозируем высокую безработицу. Основной проблемой будет снижение доходов населения», — отмечает научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. За исключением пессимистичного сценария, прогноз ЦМАКП по безработице не выглядит катастрофичным, считает эксперт: «Безработица даже на уровне 8–10% не такая страшная, чуть выше среднего уровня в Европе».

Рост до 8–10% не катастрофичен, согласна заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина: «Отдельные эксперты уже прогнозируют рост выше этого уровня. Другое дело — насколько может затянуться повышенный уровень безработицы, это вопрос открытый».

Ситуацию усугубляют долгосрочные тренды: модернизация и превышение числа ликвидированных рабочих мест над вновь созданными, внешняя конкуренция, указал Сафонов: «Большое количество предприятий «умерли» в предыдущие периоды, не выдержав конкуренцию с дешевыми китайскими производителями. Ощутимая доля малого бизнеса не пережила кризис 2015 года или была вытеснена с рынков крупными государственными или окологосударственными поставщиками». К неполной занятости, как правило, прибегают крупные предприятия, на которых действует административное влияние — указания властей. В среднем и малом бизнесе эта стратегия не работает, и они увольняют сотрудников. В этот кризис безработица будет ощущаться острее, потому что доля занятых в малом и среднем бизнесе выросла, а в госсекторе, который всегда был «островком стабильности», наоборот, сократилась, заключил Сафонов.

Источник:  РБК


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От редакции

Готовы к кризису?

Аноним, 04 июня 2020 16:51
Катастрофа уже началась из-за липовой эпидемии.

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