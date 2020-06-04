Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова

Чиновники предрекают осенью «новую волну коронавируса»

Сроки прихода второй волны коронавируса в России будут зависеть от того, каким окажется лето, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.

«Будет ли вспышка осенью либо пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — пояснила Трифонова.

При этом врач считает, что исходя из того, что какая-то часть россиян уже переболела COVID-19, интенсивность второй волны все же будет меньше.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности нового всплеска заражений коронавирусом, отметил, что она просчитывается специалистами. При этом он подчеркнул, что российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, задел в борьбе с коронавирусом уже создан.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.

В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели, 5215 скончались.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что часть ограничительных мер в городе может сохраниться до появления вакцины.

Источник: РИА Новости