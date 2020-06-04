04.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова

17:00 04.06.2020 Фото: pixabay.com
1 1

С учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.

Какие факторы приведут ко второй волне COVID 19, рассказала врач Екатерина Трифонова
Чиновники предрекают осенью «новую волну коронавируса»

Сроки прихода второй волны коронавируса в России будут зависеть от того, каким окажется лето, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
Как отметила специалист, с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны практически невозможно.
«Будет ли вспышка осенью либо пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — пояснила Трифонова.

При этом врач считает, что исходя из того, что какая-то часть россиян уже переболела COVID-19, интенсивность второй волны все же будет меньше.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности нового всплеска заражений коронавирусом, отметил, что она просчитывается специалистами. При этом он подчеркнул, что российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, задел в борьбе с коронавирусом уже создан.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли.
В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели, 5215 скончались.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что часть ограничительных мер в городе может сохраниться до появления вакцины.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Готовы ко второй волне?

Аноним, 04 июня 2020 17:16
Т.н. "вторую волну" уже кто только ни предсказывал - от домохозяйки до президента. Совсем людей за дураков держат.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Теперь будем питаться только дошираком": Закрывают единственный буфет с 11 июня в поликлинике №1 Бердска
17:36 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
17:30 04-06-2020
Носить маски до середины осени будут москвичи, заявил мэр Собянин
БердскЭти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
17:26 04-06-2020
Эти 5 знаков Зодиака невыносимы. Давят себя и окружающих. Ты относишься к эмоциональным вампирам?
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
17:24 04-06-2020
Великая стройка: Освятит главный храм Вооруженных сил РФ 22 июня глава РПЦ Патриарх Кирилл
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
17:20 04-06-2020
На сайте online.pfrf.ru узнай все о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
17:17 04-06-2020
В тройку антилидеров по коронавирусу попала Новосибирская область
БердскНе торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
17:15 04-06-2020
Не торопитесь, денег хватит всем: Пять месяцев есть на получение 10 тысяч от Путина, заявили в ПФР Бердска
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
17:10 04-06-2020
Унес в море 8 домов оползень шириной более 600 метров на мысе Кракнесет в Норвегии. ЧП попало на видео
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова 1
17:00 04-06-2020
Какие факторы приведут ко второй волне COVID-19, рассказала врач Екатерина Трифонова
БердскШок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска
16:58 04-06-2020
Шок: Незнакомые люди привезли нам еды. Коронавирус изменил наши жизни и нас самих, отметают жители Бердска