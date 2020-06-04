Показала голую грудь политик из Мексики. Забыла выключить видеокамеру

Марта осознала, что ее видят пару десятков людей, после того, как ей начали приходить личные сообщения от коллег.

Задумалась и забыла отключить видеокамеру на совещании сенатор из Мексики

66-летний сенатор Марта Люсия Мичер Камарена из Мексики попала в курьезную ситуацию. Во время государственной онлайн-встречи она случайно показала голую грудь, просто забыв выключить камеру в Zoom, сообщает dailystar.

На встрече было много слушателей, даже журналисты. Сама Марта осознала, что ее видят пару десятков людей, после того, как ей начали приходить личные сообщения от коллег.

Позже политик призналась, что допустила ошибку и принесла извинения. Совсем случайна она нарушила правила поведения. Но все же, Марта призывает не стыдить женщин, которые обнажились, сами того не желая.

Большинство коллег позже поддержали политика, осталось только не понятно кто распространил скриншот из видеосвязи

Женщина гордится своим телом и любит его. Грудь помогла вскормить четырех детей и ей совсем не стыдно, что она по ошибке продемонстрировала свое голое тело коллегам.