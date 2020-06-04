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Спрыгнула с моста на грузовой поезд школьница в Башкирии. И осталась живой

22:00 04.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Три девочки бесцельно шатались по железнодорожному вокзалу. Одна из них перелезла через перила моста и полетела вниз. Родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Спрыгнула с моста на грузовой поезд школьница в Башкирии. И осталась живой
В Стерлитамаке школьница спрыгнула с моста на грузовой поезд

В начале июня в транспортную полицию поступило сообщение от работников стерлитамакского железнодорожного вокзала о том, что трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых находятся на объекте повышенной опасности.

Как рассказали в управление на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, девочек доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Полицейские установили, что одна из девочек перелезла через перила на железнодорожном мосту и спрыгнула на стоящий под ним грузовой поезд. Ребенок остался жив.

Правоохранительные органы пригласили родителей девочек для профилактической беседы. Они объяснили, к каким последствиям может привести детская шалость, и разъяснили правила безопасного поведения на объектах повышенной опасности.

Кроме этого, на родителей составили административные протоколы по ч 1. ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

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