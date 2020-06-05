05.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Кого из усопших нужно обязательно помянуть 6 июня в Троицкую родительскую субботу

17:43 05.06.2020 Фото: pxhere.com
4 12

Считается, что у Бога нет умерших, все люди живы, но одни просто крепко спят, то есть усопшие. Поэтому, чтобы ни про кого не забывать, и существуют Вселенские родительские субботы.

Кого из усопших нужно обязательно помянуть 6 июня в Троицкую родительскую субботу
На протяжении целого года в церкви проходят особые службы, на которых поминают усопших людей

Троицкая родительская суббота проходит накануне праздника. В этот день принято поминать усопших людей. Правильно проведенные действия в церкви и дома помогут душам умерших обрести покой.

Троицкая родительская суббота

Кого из усопших нужно обязательно помянуть 6 июня в Троицкую родительскую субботу

На протяжении целого года в церкви проходят особые службы, на которых поминают усопших людей. Из них только две обладают названием – Вселенская родительская суббота. Одна из них проводится перед Масленицей, а вторая – на Троицу.

Троица проводится в выходной день, а накануне, в субботу, проходит родительская суббота. Она является несколько другой, потому что на ней поминаются все люди, когда-либо жившие на Земле, и принадлежавшие к христианству. Особенно она нужна тем, кто не смог получить отпевания в силу сложившихся обстоятельств. В 2020 году она припадает на 6 июня, потому что Троица будет 7 июня. Это предпоследняя родительская суббота в году. Следующая состоится 7 ноября – Дмитриевская суббота.

В родительскую субботу на Троицу поминать разрешается также самоубийц, но не подавая за них записки. Можно прийти на службу, и провести ее со всеми, не выделяя по имени самоубиенного человека. Свечи в церкви за них также не ставят.

В родительскую субботу проводятся панихиды, на которых люди, читая молитвы, тем самым просят для усопших милосердия и прощения грехов совершенных при жизни.

Поминание усопших в родительскую субботу

В Троицкую родительскую субботу нужно выполнить некоторые действия, которые нужны для успокоения души усопших. Что нужно сделать:

  • прочитать молитву. Дома человек, или в церкви прочтет молитву, все-равно принесет пользу для усопшего. Молитва – это одна из важных составляющих помощи, которую человек на Земле может ему предоставить;
  • в церкви подать записки с именем усопших. Во время службы читаются специальные молитвы, в которых просят за усопших, вспоминая их поименно. На Троицкую субботу хоть и вспоминают всех христиан, записка не будет лишней;
  • заказать сорокоуст. Это не обязательное действие, но заказав его, на протяжении 40 дней усопшего человека будут в церкви вспоминать в молитвах;
  • положить продукты на канун. Принято поминать усопших продуктами. В церкви их кладут на специальное место – канун. Также можно купить в церковной лавке «Кагор», который используется во время причащение. Все что приносится в церковь, считается малой жертвой, чтобы помянуть усопших;
  • раздать милостыню. Под этим подразумевается – совершение добрых дел в память об усопшем. Можно помочь благотворительностью или посильным трудом, но не обязательно об этом всем рассказывать;
  • приготовить поминальную трапезу. Собрать всех родных, и посидеть в семейном кругу, вспоминая ушедших из жизни людей;
  • закончить незавершенные дела усопшего. Если у человека была какая-то мечта, или начатое дело, его нужно довести до конца;
  • сходить на кладбище, чтобы проведать могилки, и при необходимости навести порядок.

Считается, что у Бога нет умерших, все люди живы, но одни просто крепко спят, то есть усопшие. Поэтому, чтобы ни про кого не забывать, и существуют Вселенские родительские субботы.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
9
0
1
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Помянете родных в эту субботу?

Аноним, 03 июня 2020 18:44
НВР:
Обязательно
Аноним, 04 июня 2020 17:13
НВР:
Обязательно!
Елена, 05 июня 2020 13:04
НВР:
Обязательно помянем
Аноним, 05 июня 2020 13:23
НВР:
да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Спасает зараженных кенийцев в трущобах переболевший малярией и тифом эпидемиолог из Курска
19:16 05-06-2020
Спасает зараженных кенийцев в трущобах переболевший малярией и тифом эпидемиолог из Курска
Путин с ЧП в Норильске начал совещание с экологами
19:05 05-06-2020
Путин с ЧП в Норильске начал совещание с экологами
Хантарвиурс нашли в Китае. Нам всем крышка?
18:48 05-06-2020
Хантарвиурс нашли в Китае. Нам всем крышка?
Спала голодная на полу: истязала 7-летнюю дочерь полгода пьяная мать в Кузбассе
18:40 05-06-2020
Спала голодная на полу: истязала 7-летнюю дочерь полгода пьяная мать в Кузбассе
Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53-м году жизни
18:29 05-06-2020
Скончалась радиоведущая и журналист Юлия Норкина на 53-м году жизни
Почему бесился Путин, объяснил Песков
18:21 05-06-2020
Почему бесился Путин, объяснил Песков
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 2
18:08 05-06-2020
Подпишитесь на рассылку
БердскОтказал в УДО экс-мэру Бердска Потапову суд в мае 2020. Он не работал на лесоповале, как его подельник Мухамедов
18:03 05-06-2020
Отказал в УДО экс-мэру Бердска Потапову суд в мае 2020. Он не работал на лесоповале, как его подельник Мухамедов
Умер актер Михаил Кокшенов в возрасте 83 лет 1
17:59 05-06-2020
Умер актер Михаил Кокшенов в возрасте 83 лет
БердскЕдят клубнику с цементом и дышат под трубами завода "ПК Кристалл" 12 лет жители Шипуновского микрорайона в соседнем Бердску Искитиме 1
17:50 05-06-2020
Едят клубнику с цементом и дышат под трубами завода