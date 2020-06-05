Кого из усопших нужно обязательно помянуть 6 июня в Троицкую родительскую субботу

Считается, что у Бога нет умерших, все люди живы, но одни просто крепко спят, то есть усопшие. Поэтому, чтобы ни про кого не забывать, и существуют Вселенские родительские субботы.

На протяжении целого года в церкви проходят особые службы, на которых поминают усопших людей

Троицкая родительская суббота проходит накануне праздника. В этот день принято поминать усопших людей. Правильно проведенные действия в церкви и дома помогут душам умерших обрести покой.

Троицкая родительская суббота

На протяжении целого года в церкви проходят особые службы, на которых поминают усопших людей. Из них только две обладают названием – Вселенская родительская суббота. Одна из них проводится перед Масленицей, а вторая – на Троицу.

Троица проводится в выходной день, а накануне, в субботу, проходит родительская суббота. Она является несколько другой, потому что на ней поминаются все люди, когда-либо жившие на Земле, и принадлежавшие к христианству. Особенно она нужна тем, кто не смог получить отпевания в силу сложившихся обстоятельств. В 2020 году она припадает на 6 июня, потому что Троица будет 7 июня. Это предпоследняя родительская суббота в году. Следующая состоится 7 ноября – Дмитриевская суббота.

В родительскую субботу на Троицу поминать разрешается также самоубийц, но не подавая за них записки. Можно прийти на службу, и провести ее со всеми, не выделяя по имени самоубиенного человека. Свечи в церкви за них также не ставят.

В родительскую субботу проводятся панихиды, на которых люди, читая молитвы, тем самым просят для усопших милосердия и прощения грехов совершенных при жизни.

Поминание усопших в родительскую субботу

В Троицкую родительскую субботу нужно выполнить некоторые действия, которые нужны для успокоения души усопших. Что нужно сделать:

прочитать молитву. Дома человек, или в церкви прочтет молитву, все-равно принесет пользу для усопшего. Молитва – это одна из важных составляющих помощи, которую человек на Земле может ему предоставить;

в церкви подать записки с именем усопших. Во время службы читаются специальные молитвы, в которых просят за усопших, вспоминая их поименно. На Троицкую субботу хоть и вспоминают всех христиан, записка не будет лишней;

заказать сорокоуст. Это не обязательное действие, но заказав его, на протяжении 40 дней усопшего человека будут в церкви вспоминать в молитвах;

положить продукты на канун. Принято поминать усопших продуктами. В церкви их кладут на специальное место – канун. Также можно купить в церковной лавке «Кагор», который используется во время причащение. Все что приносится в церковь, считается малой жертвой, чтобы помянуть усопших;

раздать милостыню. Под этим подразумевается – совершение добрых дел в память об усопшем. Можно помочь благотворительностью или посильным трудом, но не обязательно об этом всем рассказывать;

приготовить поминальную трапезу. Собрать всех родных, и посидеть в семейном кругу, вспоминая ушедших из жизни людей;

закончить незавершенные дела усопшего. Если у человека была какая-то мечта, или начатое дело, его нужно довести до конца;

сходить на кладбище, чтобы проведать могилки, и при необходимости навести порядок.

Считается, что у Бога нет умерших, все люди живы, но одни просто крепко спят, то есть усопшие. Поэтому, чтобы ни про кого не забывать, и существуют Вселенские родительские субботы.

Источник: rsute.ru