За что штрафуют дачников и владельцев загородных домов в России. Читай о 10 главных нарушениях

Использовать открытый огонь на дачных участках можно при условии строгого соблюдения правил

«Курьер. Среда. Бердск» приводит 10 распространенных нарушений, которые могут совершать россияне, живущие за городом, в том числе дачники.

Стоит отметить, что пользование дачными участками регулируется большим количеством законом. Здесь действуют особые правила противопожарной безопасности, санитарное законодательство, региональные законы о благоустройстве, положения закона о недрах, лесного кодекса.

За нарушение установленных требований предусмотрены разные штрафы. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, за что и на какую сумму могут оштрафовать владельца дачного дома и земельного участка.

Разведение костров

Согласно действующим правилам противопожарной безопасности и Постановлению правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, на землях сельхозназначения запрещено выжигать сухую растительность, стерню — остатки стеблей злаков после уборки урожая, поживные остатки — корни, нижние части стеблей, опавшие листья и подобные остатки от жатвы на полях, а также разводить костры в полях.

Использовать открытый огонь на дачных участках можно при условии строгого соблюдения правил МЧС. Согласно приказу МЧС от 26 января 2016 г. № 26, разводить огонь на участке можно в яме глубиной до 30 см и шириной до 3 метров на расстоянии не менее 50 метров от зданий и построек.

Прилегающая к костру зона в радиусе 10 метров должна быть расчищена от сухой травы, валежника и других горючих материалов. По всему периметру очага горения прокладывается минерализованная противопожарная полоса шириной от 40 см.

Также можно разводить огонь в железной бочке или баке объемом до 1 кубометра. Расстояния до ближайших объектов и радиус расчищенной зоны в этом случае могут быть уменьшены вдвое, а противопожарную полосу прокладывать не нужно.

Готовить шашлык или другую пищу разрешено на мангале на расстоянии не менее 5 метров от построек. Зона очистки вокруг костра от горючих материалов должна составлять не менее 2 метров.

Нельзя разводить костры под кронами хвойных деревьев и на торфяной почве в случае, если скорость ветра превышает 10 м/с или поступило предупреждение об ухудшении погодных условий, связанных с усилением порывов ветра.

В случае несоблюдения правил разведения костра на дачном участке гражданам может быть выписан административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП РФ: от 2 до 3 тыс. руб. либо от 2 до 4 тыс. руб., если был введен особый противопожарный режим, либо от 4 до 5 тыс. руб., если был причинен вред третьим лицам или их имуществу.

Если участок примыкает к лесным насаждениям, нарушение правил может повлечь штрафы по ст. 8.32 КоАП РФ. Если неосторожное обращение с огнем приведет к уничтожению или повреждению лесных насаждений, возможна уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ.

Захоронение и накопление мусора

Складирование и захоронение мусора на участке нарушает санитарное законодательство. Исключение составляет хранение компоста, состоящего из опавшей листвы, ботвы, срезанной травы и другой растительности.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления грозит штраф по ст. 8.2 КоАП РФ. Для граждан он составляет от 1 до 2 тыс. руб.

Нескошенная трава

В п. 17.1 правил противопожарного режима сказано, что владельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов либо на территории садоводства или огородничества, должны регулярно косить траву. О допустимой высоте травы в документе не сказано. В случае нарушения может быть выписано предупреждение или штраф по ст. 20.4. КоАП РФ в размере от 2 до 3 тыс. руб.Также требование скашивать траву может содержаться в региональных законах.

Борщевик

С 1 ноября 2018 года в Московской области начал действовать закон об обязательной борьбе с борщевиком. Поправка была внесена в закон «О благоустройстве в Московской области».



Штраф за нескошенный борщевик на участке для физических лиц составляет от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — 20−50 тыс. руб., а для юридических — от 150 тыс. до 1 млн руб.

В январе 2019 года аналогичный закон начал действовать в Ленинградской области. За нарушение требований по удалению борщевика штраф для граждан составляет от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Ранее Совфед предложил ввести штраф для всех граждан РФ за борщевик, а также амброзию полынную на личных дачных и приусадебных участках: от 2 до 3 тыс. руб. Сенаторы предложили пополнить соответствующей статьей новую редакцию КоАП РФ и направили соответствующее письмо в Минюст.

Использование скважины без лицензии

Садовые товарищества обязаны получать лицензию на скважины общего пользования. Размер госпошлины на бурение скважины для СНТ составляет 7500 рублей. Потребители были освобождены от нее до 1 января 2020 года.

Дачники, которые хотят иметь собственную скважину на участке, должны получать лицензию, если в сутки добывается более 100 куб. м воды и/или потребляемые грунтовые воды находятся ниже слоя подачи центрального водоснабжения.

Штраф для физических лиц за добычу подземных вод без лицензии составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ст. 7.3 КоАП РФ).

Самозахват территории

Использование территории, выходящей за границы участка, например, сужение проезда, перекрытие доступа к участкам общего пользования к пруду, площадкам для проведения отдыха, считается самовольным захватом земельного участка.

Сумма штрафа за это нарушение составляет процент от кадастровой стоимости участка, но не менее 5000 руб согласно ст. 7.1 КоАП РФ.

Однако граждане, которые заняли бесхозяйный участок, могут бесплатно оформить его в собственность при проведении комплексных кадастровых работ. Соответствующие поправки были внесены в 2019 году в федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости». Излишки земли можно оформить в собственность, если их площадь не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Если такой предел не установлен, то допускается увеличение участка не более чем на 10%. Оформить излишек в собственность таким образом можно, если нет споров с соседями и претензий со стороны властей.

Заготовка дров

Согласно ст. 16 Лесного кодекса РФ, вырубать и спиливать кустарники и деревья нельзя. Таким образом, самостоятельно заготавливать дрова, а также приобретать их с рук (у продавца, не зарегистрировавшего ИП) запрещается. За отсутствие договора купли-продажи, чека или другого подтверждающего документа дачникам грозит штраф в размере до 5 тыс. руб.

Между тем с 1 января 2019 года в лесу разрешили собирать валежник — поваленные деревья или кустарники либо их ветки, которые повредились из-за снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений. Ранее сбор валежника считался правонарушением и наказывался штрафом.

Убийство змеи

Гадюка обыкновенная — одна из часто встречающихся змей в России. В некоторых регионах она числится в списке редких животных и занесена в Красную книгу, в частности в Московской области. Поэтому за ее убийство грозит штраф. В Подмосковье он составляет для граждан от 1 до 3 тыс. руб. (ст. 9.1 КоАП МО).

Также под защитой могут находиться и другие пресмыкающиеся. Например, в Красную книгу Тверской области занесены змея медянка обыкновенная и ящерицы веретеница ломкая и ящерица прыткая. За их убийство жителям региона грозит штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб. (ст. 59.7 КоАП Тверской области).

Продажа фруктов и овощей без ИП

Дачники, площадь участка которых больше 0,5 гектара, выращивающие овощи или фрукты при помощи наемных работников, должны оформить ИП или патент, чтобы продавать сельхозпродукцию. Это следует из п. 13 ст. 217 НК РФ. Предпринимательская деятельность без регистрации ИП может привлечь внимание налоговых органов и полиции. За это грозит административная ответственность в соответствии со ст. 14.1. КоАП РФ: штраф от 500 до 2000 рублей.

Продажа овощей и фруктов в неположенных местах



Если дачник ведет только личное подсобное хозяйство на участке не больше 0,5 га и без наемных рабочих, ему разрешено продавать излишки выращенных овощей или фруктов без образования ИП или оформления патента и, соответственно, без уплаты налога.

Но это можно делать только законным способом: на организованных рынках и сезонных ярмарках, либо сдать продукцию на оптовую базу. Стихийная продажа у метро, железнодорожных станций, автобусных остановок или магазинов, в других несанкционированных местах запрещена и карается штрафом в размере от 500 до 2000 рублей. Правда, сумма штрафаа определяется региональным законодательством.

Кроме того, чтобы гражданам легально продать выращенные на даче фрукты и овощи без образования ИП или оформления патента, нужно оформить в администрации товарищества справку о том, что продукция выращена на участке для ведения личного подсобного хозяйства с указанием площади участка. Если человек не состоит в товариществе, ее заменит выписка из хозяйственной книги, которую можно получить в местной администрации.