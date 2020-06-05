Жестоко избили ребенка подростки в Камне-на-Оби. Видео попало в Сеть

13-летний ребенок госпитализирован в Каменскую ЦРБ. По словам его опекуна, у мальчика диагностировано сотрясение головного мозга, после травм обнаружены проблемы с почками.

нспектор ПДН сразу сказала, что им ничего не будет, они несовершеннолетние

В настоящее время 13-летний ребенок госпитализирован в Каменскую ЦРБ. По словам его опекуна, у мальчика диагностировано сотрясение головного мозга, после травм обнаружены проблемы с почками.

Избиение произошло вечером 2 июня и было запечатлено на видео, от просмотра которого становится по-настоящему жутко: ребенку наносили удары по голове и по лицу, в том числе, ногами. И как говорит опекун, далеко не весь сценарий попал на видео. Лежащего мальчика “добивали” под забором, пока эту картину не увидела соседка, она и отогнала от него безжалостную “свору”.

Ирина (имя героев изменены — прим.ред.) воспитывает Романа с 4 лет. По ее словам, постоять за себя он умеет, но перед целой толпой оказался бессилен. Причем, придя вечером домой, он быстро отмылся в бане – смыл грязь и кровь. Даже виду не подал, что ему плохо. Сильнейшие отеки женщина заметила лишь на следующий день. Сразу вызвала полицию, ребенка незамедлительно положили в больницу.

Как выяснилось, били совершенно незнакомые ему люди. Подошли поздороваться, когда он сидел на камне рядом с домом, коз пас. Он думал, познакомиться хотят, но когда крепкое рукопожатие не разжалось и прилетел первый удар, мальчишка понял, что дело плохо. Однако не сопротивлялся и не грубил. Лишь пытался закрыть лицо.

“Инспектор ПДН сразу сказала, что им ничего не будет, они несовершеннолетние. Максимум их родители заплатят штраф 500 рублей, – сквозь слезы говорит Ирина, – это разве нормально? Они же снова вернутся. Я думаю, мой Рома не единственная жертва этих “отморозков”. В 500 рублей оценили здоровье моего ребенка? Да я бы лучше сама заплатила и гораздо больше, только чтобы они лежали на больничной койке сейчас, а не мой сын”.

Женские эмоции понять не трудно – после просмотра видеокадров невозможно не испытать их. Безжалостно, с удовольствием, под смех стоявших неподалеку подружек молодое поколение калечит своего сверстника.

ГУ МВД по Алтайскому краю взяло на контроль инцидент с избиением 13-летнего мальчика в Камне-на-Оби.

По факту происшествия назначена проверка, а сотрудники органов уже выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже установлены личности всех участников конфликта, стражи порядка опрашивают подростков, педагогов и родителей.

Как уточнили в МВД, все участники конфликта состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В пресс-службе СУ СКР Алтайского края сообщили, что следователи также разбираются в инциденте.

Источник: Известия