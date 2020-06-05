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Красота / Общество

Эффективно худеть помогает укрепление мышц, а не сжигание жира. Почему?

17:33 05.06.2020 Фото: Help smartphone
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Всем известно, что диеты — не единственный метод достижения красивой фигуры. Все говорят, что диета без спорта бесполезна. Давайте узнаем, почему так важно укреплять мышцы и давать им нагрузку.

Эффективно худеть помогает укрепление мышц, а не сжигание жира. Почему?
Состояние мышц человека оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений

Сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения.

Желающие безопасно избавиться от лишних килограммов должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц. Медики уверены, что есть большое количество преимуществ развития мышечной системы.

Американские ученые отметили, что состояние мышц человека оказывает значительное влияние на процесс снижения жировых отложений. Так, правильно развитые мышцы помогут человеку избавиться от лишнего веса.

По их мнению, при помощи активных силовых тренировок, направленных на укрепление мышц, можно похудеть со 100 килограммов сразу до 50. Исследователи убеждены, что мускулы «вытягивают глюкозу из крови», что способствует дальнейшей работе организма над похудением.

Источник: zelv

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