Кирилл Андреев из «Иванушки International» признался о романе с Жанной Фриске

По словам музыканта, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а именно Жанна Фриске, которая в те годы выступала в группе «Блестящие».

Жанна Фриске стала российской знаменитостью после выступления в составе группы «Блестящие»

Солист популярной российской группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о том, что в своё время у него был роман с Жанной Фриске. В этом он признался в эфире программы «Секрет на миллион». Передача выйдет на экраны 6 июня, но её анонс опубликован на сайте телеканала НТВ.

По словам музыканта, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а именно Жанна Фриске, которая в те годы выступала в группе «Блестящие».

— Были молодые. Да, между нами была страсть, — заявил Андреев.

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Он также признался, что Фриске очень хотела семью. Однако их отношения прекратились из-за того, что у певцов был очень сложный гастрольный график.

Кирилл Андреев с 2000 года женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У супругов есть 19-летний сын Кирилл.

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