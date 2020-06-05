Кирилл Андреев из «Иванушки International» признался о романе с Жанной Фриске

Солист популярной российской группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал о том, что в своё время у него был роман с Жанной Фриске. В этом он признался в эфире программы «Секрет на миллион». Передача выйдет на экраны 6 июня, но её анонс опубликован на сайте телеканала НТВ.
По словам музыканта, его женой могла стать не нынешняя супруга Лолита Андреева, а именно Жанна Фриске, которая в те годы выступала в группе «Блестящие».
— Были молодые. Да, между нами была страсть, — заявил Андреев.
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Он также признался, что Фриске очень хотела семью. Однако их отношения прекратились из-за того, что у певцов был очень сложный гастрольный график.
Кирилл Андреев с 2000 года женат на спортсменке Лолите Андреевой (Аликуловой). У супругов есть 19-летний сын Кирилл.
Известная телеведущая и танцор Константин Мякиньков были вместе шесть лет. А потом ещё целый год имитировали совместную жизнь, появляясь вместе на светских тусовках.
Жанна Фриске стала российской знаменитостью после выступления в составе группы «Блестящие», позже она начала сольную карьеру. 15 июня 2015 года певица умерла после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.
Источник: life.ru