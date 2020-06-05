Путин с ЧП в Норильске начал совещание с экологами

Первым доложить о ситуации с катастрофическим разливом топлива президент попросил главу МЧС Зиничева.

Путин проводит совещание по вопросам экологии

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экологии в формате видеоконференции 5 июня. На совещании будет рассмотрен вопрос о ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске. Среди выступающих глава МЧС Евгений Зиничев, владелец «Норникеля» Владимир Потанин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, передает сайт Кремля.

Дословно

-Начать наш сегодняшний разговор придётся с чрезвычайной ситуации в Норильске.

В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение, сегодня прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте и, главное, какие неотложные меры принимаются и приняты уже, какие варианты решений подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии.

Давайте начнем с этого. Слово – Евгению Николаевичу Зиничеву, главе МЧС. Пожалуйста.