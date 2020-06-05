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СОБР обезвредил захватившего жену-продавщицу в заложники с ножом «домашнего террориста» в Новосибирске

22:15 05.06.2020 Фото: СКР
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Установлено, что накануне обвиняемый также пришел на работу в магазин к своей супруге и угрожал убийством. Однако женщина не стала заявлять о случившемся в полицию, надеясь, что супруг одумается. Дело направлено в суд.

СОБР обезвредил захватившего жену продавщицу в заложники с ножом домашнего террориста в Новосибирске
Следственный комитет завершил расследование и направил дело в суд

В Новосибирске местный житель предстанет перед судом за угрозы убийством и незаконное лишение свободы своей супруги, сообщили вечером 5 июня в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 2 эпизодов ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По данным следствия, 3 марта 2020 года в дневное время 41-летний мужчина пришел на работу в магазин, расположенный в Калининском районе города Новосибирска, к своей 34-летней супруге и незаконно, на протяжении нескольких часов лишал ее свободы, угрожая ножом. При этом мужчина угрожал убить супругу.

После проведенных переговоров сотрудникам полиции удалось отвлечь злоумышленника и произвести его задержание при силовой поддержке бойцов СОБР, после чего он был доставлен к следователю СКР. От дачи показаний злоумышленник отказался, признав вину в полном объеме. Кроме того, в ходе допроса потерпевшей было установлено, что накануне, 25 февраля 2020 года, обвиняемый также пришел на работу к своей супруге и угрожал убийством. Однако женщина не стала заявлять о случившемся в полицию, надеясь, что супруг одумается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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От редакции

Нельзя терпеть таких тиранов?

Аноним, 05 июня 2020 22:23
"СОБР обезвредил захватившего жену-прадовщицу ..." У него жена на Прадо ездит что-ли ?

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