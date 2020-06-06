Будет ли принудительной вакцинация от коронавируса в России? Есть ли противопоказания к прививке от коронавируса?

Кому противопоказана прививка от коронавируса
В будущем потребность в вакцине от болезни COVID-19 будет определяться исходя из наличия в крови человека антител к китайскому недугу. Такое мнение выразил Александр Горелов во время эфира передачи «Вести недели», которая традиционно выпускается на канале «Россия-1».Заместитель главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считает, что вакцинация против коронавируса будет проведена осенью. Чтобы определить, кому она необходима, будет использоваться титр антител. Если показатель в крови будет высоким, в вакцинации не будет необходимости.
Недавно в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о снижении прироста количества зараженных. Так, впервые со 2 мая количество инфицированных за сутки было ниже 10 тысяч пациентов (9974 диагностированных случаев).
Будет ли принудительная вакцинация от коронавируса в России?
Сейчас крайне важно сбалансировать на одной чаше весов коллективную безопасность граждан Российской Федерации и права человека, которые могут быть нарушены. На сегодняшний день можно услышать разные мнение от населения. Кто-то считает, что начинается компания по глобальному вживлению чипов, тогда как другие банально считают, что они сами вправе выбирать, защищаться от коронавируса или нет.
Тотальная вакцинация: непривитым россиянам власти пригрозили суровыми мерами
Вакцинация — особенная тема, которую сложно поднимать в широком обществу. Появляется множество мнений, и в последнее время депутаты также начали искать оптимальное решение вопроса. В Совете Федерации рассмотрели возможность юридически запретить прием непривитых детей в дошкольные учебные заведения и общеобразовательные школы. Причем данное правило может вступить в силу уже с начала сентября 2020 года. По мнению многих экспертов, подобные решения уже готовят почву для перспективного появления вакцины от COVID-19. Ряд специалистов считают, что ее создадут уже к началу осени текущего года. Более того, некоторые народные избранники проявили инициативу и предлагают ввести штраф в размере около 7 тысяч рублей для тех, кто откажется от прививки. Но в Роспотребнадзоре уже сообщили, что данная мера будет введена по отношению к людям, которые находятся в профессиональной группе риска и обязаны проходить вакцинирование.
Можно предположить, что недопуск детей без прививки к занятиям в школе и детском саду — вполне реальные сценарий. Тем более, проблема детской вакцинации обсуждается в самых высоких кабинетах не первый год. Некоторые люди не хотят подвергать детей опасности, ссылаясь на религиозные убеждения. По их мнению, прививки несут в себе риск для здоровья малыша и даже могут сделать его инвалидом. Новый законопроект усложнит жизнь родителям, которые скептически относятся к прививкам. Документ предполагает расширение перечня обязательных профилактических вакцин. В списке появится и прививка от COVID-19. И если многие уже смирились со стандартным набором уколов, так как знают, что от них можно ожидать, антител от коронавируса боятся многие. Всех пугает непредсказуемость, ведь в обычных условиях любая вакцина должна пройти через многомесячные испытания, чтобы гарантировать безопасность детей.
Государство своими действиями приведет к условной дискриминации детей, среди которых выделят привитых и не привитых. Даже сторонники вакцинации часто выступают против идеи разделения общества на «правильных» и «неправильных». Ведь по этому принципу определенная категория людей будут лишены права на образование, обещанного по Конституции. В Национальном родительском комитете недавно опубликовали петицию, направленную остановить разработку анти демократичного законопроекта.
Источник: Пронедра
Против
Просто в новом КОАПе, который сейчас проходит формальное публичное обсуждение и явно будет принят к осени есть штрафы за отказ за вакцинации до 7000 рублей на первый раз. А за повторное нарушение КОАП у нас, как известно, и посадить могут. Уже есть прецеденты.
Можно также первыми привить судей,полицейских, прокуроров и СК - тех, кто будет обязан блюсти карательное прививочное правосудие против нарушителей.
Но только под наболюдением независимой экспертизы, можно даже из враждебных стран, чтобы им прилюдно не вкалывали втамины вместо этих прививок.
Просто нужно всему правительству психотерапию пройти и церемонии айауаски.
Против
Против, у каждого должен быть выбор. Мы не рабы.
Однозначно ПРОТИВ....
Категорически Против
против
конечно против! Если прививка реально работает, то зачем заставлять? Кто непривился, тот берет ответственность на себя, что заболел. Что пугает привитых? Или это не сильно-то помогает? А тогда зачем она нужна, ведь столько побочек ?! У дочки на фоне прививки эпилепсия. Это моя вина, не вникала, верила врачам, делала вовремя все прививки без тщательных предварительных анализов. Может было бы всё иначе, если бы я глубже вникала в эту тему, понимала стоит ставить ту или иную прививку. Но я надеялась на врачей, а оказалось, в нашем мире можно ндеятся только на себя. Младшей дочери 3 года. Прививок не делаю. Вырастет, организм окрепнет, вот тогда и подумаем.
Против.
Против категорически. Делать по приказу чиновников и безграмотных врачей - опасно катастрофически. Власть спешит и не собирается исполнять необходимый принятый учёными регламент поиска и проверки вакцины. Я - не верю нашей власти, нашему здравоохранению. Юрий.
против.
Против !!!
Против тотальной вакцинации
конечно против. тоже думаю надо начинать прививать с президента и правительства
Против!!! И никогда не сделаю ни себе ни своим детям!!!
Против!!!
Только после семейства Грефа.
Против! И против штрафа -
против!
Надо внимательно почитать что там, посоветоваться с юристом, обсудить риски, и кто будет нести ответственность, если появятся побочные эфекты.
Против
Против все здравомыслящие
я против вакцинации