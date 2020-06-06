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На 560% вырос спрос на конфеты и чипсы в онлайн — продаже во время пандемии

15:59 06.06.2020 Фото: pxhere.com
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Кроме того, высокие темпы роста показали онлайн-продажи специй, шоколадной пасты , соусов , сметаны, сливочного масла и маргарина.

На 560% вырос спрос на конфеты и чипсы в онлайн продаже во время пандемии
Продажи чипсов в онлайне выросли на 346% против 15% в офлайне
Онлайн-продажи в России некоторых товаров, например, шоколадных конфет и чипсов, в апреле показали кратный рост по сравнению с прошлым годом, тогда как динамика их продаж в физических магазинах была далеко не столь высока, следует из исследования компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Nielsen по итогам ритейл-аудита выделила наиболее быстрорастущие категории товаров в онлайне и сравнила динамику с продажами в офлайне. Так, если интернет-продажи развесных шоколадных конфет в апреле в натуральном выражении выросли на 561% по сравнению с апрелем 2019 года, то в офлайне рост продаж составил лишь 3%.
Продажи чипсов в онлайне выросли на 346% против 15% в офлайне, шоколадных плиток — на 250% против 2%. Кроме того, высокие темпы роста показали онлайн-продажи специй (215% против 17% в физических магазинах), шоколадной пасты (213% против 29%), соусов (199% против 5%), сметаны (193% против 22%), сливочного масла и маргарина (189% против 17%), растительных масел (182% против 2%).
«Бум интернет-торговли, произошедший во многом по причине пандемии, интересен в том числе и с той точки зрения, что в ассортименте онлайн-магазинов чаще представлены премиальные бренды, поэтому средние цены в аналогичных категориях товаров в интернете отличаются в большую сторону. Но даже этот фактор оказался не способен затормозить высокие темпы роста онлайн-продаж», — говорится в исследовании.
«Среди наиболее быстрорастущих категорий товаров средние цены на развесные шоколадные конфеты в интернете оказались в 1,5 раза больше, чем в офлайне, что не помешало росту категории на 560%», — добавляет Nielsen. По данным компании, чипсы в онлайне были в 1,3 раза дороже, чем в физическом магазине, шоколадные плитки — в 1,7 раза дороже, корм для кошек — в 2 раза дороже.
По оценке Nielsen, доля интернет-торговли в России в апреле 2020 года составила 5% от всего рынка товаров повседневного спроса (FMCG) в натуральном выражении, а среднегодовое значение выросло до 4% с 1,8%. «Благодаря высоким темпам роста доля онлайн-продаж ряда FMCG-категорий зафиксировалась на принципиально новом уровне. Например, почти каждый второй подгузник (46%) был продан онлайн — это рекорд как для самой категории, так и для рынка FMCG в целом», — указывает компания.
Источник: РИА Новости
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