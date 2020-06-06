Зачем анафемой грозите вы России? 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин

На русском языке в мире говорят от 270 до 300 миллионов человек. Он является родным для более 140 миллионов жителей Земли. 6 июня — День русского языка.

А.С. Пушкин. Последняя осень

День русского языка.

Указ о ежегодном праздновании этого дня был подписан Президентом РФ в 2011 году. Он учреждён для сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

Пушкинский день России.

Отмечается в соответствии с указом Президента РФ от 21 мая 1997 года «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

В СССР 6 июня отмечался Пушкинский праздник поэзии. В 1997 году праздник получил государственный статус.

В этот день по всей стране проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству Александра Сергеевича Пушкина, литературе и русскому языку.

День русского языка в ООН.

Установлен 20 февраля 2010 года на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1799 году родился русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Его по праву считают создателем современного литературного русского языка.

Русский язык является одним из шести официальных языков ООН наравне с английским, арабским, испанским, китайским и французским.

По данным Россотрудничества, на русском языке в мире говорят от 270 до 300 миллионов человек. Он является родным для более 140 миллионов жителей Земли.

Международный день очистки водоемов.

Экологическая акция проходит с 1995 года. Её инициатором стала профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу. В России она проходит с 2003 года.

Сроки проведения Международного дня очистки водоёмов разнятся: за рубежом мероприятия проводиться в начале осени, а у нас — из-за суровых климатических условий — в первую субботу июня.

В этот день добровольцы очищают прибрежные полосы и дно водоёмов. Устраиваются даже соревнования: кто больше наберёт мусора.

36 лет назад (1984) появилась первая компьютерная версия игры «Тетрис».

Её создал советский программист Алексей Пажитнов на компьютере Электроника-60. В основу игры положена популярная в 1970-80-х годах головоломка «Пентамино».

«Тетрис» и сегодня остаётся одной из самых известных игр в мире. По разным данным её тираж составляет около четверти миллиарда.

63 года назад (1957) в Москве своих первых посетителей принял Центральный «Детский мир» (ныне Центральный детский магазин на Лубянке).

Здание построено по проекту архитектора Алексея Душкина. Это был первый большой детский магазин в СССР. Его общая площадь составляла 54,5 тысяч кв. м, а торговая — 21 тысяч кв. м.

В советское время торговая марка «Детский мир» была широко известна на территории всей страны и являлась единственным брендом в Советском Союзе в сфере торговли детскими товарами и игрушками.

В 2008-2015 годах магазин был закрыт на реконструкцию и реставрацию. Открылся обновленный «Детский мир» 31 марта 2015 года. В комплексе площадью 73 тысяч кв. метров кроме магазинов разместились также интерактивные обучающие зоны и музей советских игрушек.

64 года назад (1956) вышло постановление Совета Министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР».

Платное образование в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях было введено в СССР с 1 сентября 1940 года. Обучение в старших классах школы обходилась в 150 рублей в год (в Москве, Ленинграде и столичных городах союзных республик — 200 рублей в год). За обучение в высших учебных заведениях нужно было платить 300 рублей, в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик — 400 рублей в год. Плата за год в художественных, театральных и музыкальных ВУЗах составляла 500 рублей в год. Для сравнения, средний размер ежемесячной заработной платы в 1940 году составлял 331 рублей.

В результате проведенной «реформы» количество выпускников средних школ и ВУЗов сократилось практически вдвое. Спустя 16 лет плата за образование была отменена.

66 лет назад (1954) в Москве был открыт памятник Юрию Долгорукому.

Монумент на Советской (ныне Тверской) площади, в ознаменование 800‑летия столицы был торжественно заложен в сентябре 1947 года. Авторы памятника — скульпторы Сергей Орлов, Николай Штамм и Анатолий Антропов. Он был изготовлен на Мытищинском заводе им. народного художника Е. Ф. Белашовой скульптором-литейщиком по бронзе Гавриилом Савинским. Памятник обошёлся бюджету Москвы в 5,5 миллионов рублей.

98 лет назад (1922) вышел первый номер ежемесячного литературно-художественного журнала «Крестьянка».

Он стал первым советским изданием для женщин и выпускался Отделом по работе среди женщин ЦК РКП(б).

В первом номере «Крестьянки», который вышел тиражом 5 тысяч экземпляров, было опубликовано обращение Председателя ВЦИК Михаила Калинина к читательницам, в котором разъяснялась роль издания «в приобщении сельских тружениц к общественной и культурной жизни страны.

«Крестьянка» издавалась до 2015 года. На страницах журнала публиковались литературные произведения, интервью известных женщин, советы по уходу за домом и семьей, ведению хозяйства.

98 лет назад (1922) в СССР декретом Совнаркома было создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит).

Ведомство на долгие годы стало «главнейшим» цензурным органом в стране.

В его обязанности входил предварительный просмотр всех предназначенных к публикации литературных произведений, нот, карт и др. Главлит выдавал разрешения на открытие издательств и учреждения периодических изданий, а также утверждал их руководящий аппарат. Все произведения, в которых содержались, по мнению Управления, «чуждые для советского гражданина мысли» печатать запрещалось.

Начиная с 1986 года, Главлит постепенно стал терять свои контролирующие функции. А в октябре 1991 года, после вступление в силу Закона о печати, управление было упразднено.

76 лет назад (1944) началась высадка войск союзников в Нормандии (Франция).

Это стратегически важная операция, открывшая Западный фронт в Европе во Второй мировой войне.

Операция, получившая название «Оверлорд» начала готовиться в 1943 году, а решение об открытии «второго» фронта и высадке союзников на севере Франции было принято в 1944 году. В ней принимали участие английские, американские и канадские войска. Руководил высадкой генерал Дуайт Эйзенхауэр (будущий президент США), а непосредственно десантную операцию возглавлял генерал-фельмаршал Бернард Монтгомери.

До сих пор она является крупнейшей десантной операцией в мировой истории. В ней приняли участие более 3 миллионов человек.

90 лет назад (1930) в Париже основана Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Цель этой международной организации — «поощрять новое кино, продвигать и расширять представление о кино, как о средстве художественного выражения и культурного образования». Она объединяет кинокритиков и киноведов из более чем 60 стран.

Жюри, состоящие из членов ФИПРЕССИ, работает на многих международных кинофестивалях и отмечает фильмы киносмотров специальными премиями.

138 лет назад (1882) был запатентован электроутюг.

На протяжении многих веков процесс глаженья одежды был чрезвычайно неудобным. К примеру, древние греки использовали для этого железные приспособления для разравнивания тканей, а в России выстиранное белье наматывалось на скалку и разглаживалось толстой плашкой с зарубками и рукоятью, скользившей по ткани.

В XIV веке был изобретён первый утюг: устройство в виде двух чугунных полотен, плиты для их разогрева и общей прихватки. Позднее появились утюги с горящими углями внутри, газовые и утюги, работающие на керосине или нефти. Все они были чрезвычайно пожароопасными.

6 июня 1882 года американец Генри Сили получил патент на первый электроутюг. Внутри них были вмонтированы угольные электроды, к которым подводился постоянный ток. Возникающая электрическая дуга между электродами служила нагревательным элементом.

Не смотря на то, что первый электроутюг весил примерно 15 фунтов (6,8 килограмм) и очень долго нагревался, это изобретение стало значительным достижением.