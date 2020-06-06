Из-за проблемы на водоводе в доме №19 в Микрорайоне сидели весь день без горячей воды жители соседних домов
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Из-за проблемы на водоводе в доме №19 в Микрорайоне сидели весь день без горячей воды жители соседних домов

9:02:316/6/2020
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Приехавшие сегодня вечером с дач и кладбища жители домов в Микрорайоне №№ 14, 15, 16, 17, 18 обнаружили в кранах с горячей водой совсем не ту, что ожидали. Кого порадует холодная или чуть тёпленькая вместо горячей?

— Возмущает, в первую очередь, то, что горячую воду после продолжительной паузы, связанной с испытаниями сетей от котельной «Новая» и коммунальной аварии возле роддома, дали, наконец, в наши дома накануне, — высказывают претензии «Свидетелю» жители указанных выше домов.

По сообщению читателей из тех же домов, которые весь день были дома, горячая вода в течение сегодняшнего дня периодически исчезала из кранов или текла, но холодная.
Возможная причина обнаружилась в 19 часов в виде тяжёлой техники, вскрывающей грунт с торца дома Микрорайон, 19.

Дежурный ЕДДС Бердска по просьбе «Свидетеля» узнал и доложил бердчанам, чем вызваны их неудобства и сколь долго коммунальщики будут испытывать их терпение?

Как рассказал нам диспетчер единой диспетчерской службы города, горячую воду перекрыла управляющая компания «Сибирский стандарт», причём, только в доме №19.

— Как сообщил мне главный инженер, там образовался дефект на водоводе. Работы по устранению будут завершены через полчаса. И горячее водоснабжение возобновится, — сказал «Свидетелю» дежурный единой диспетчерской службы в 19.40, сегодня, 6 июня.

Причины отсутствия горячей воды в соседних домах, указанных читателями, дежурному ЕДДС неизвестны.

По сообщению читательницы из дома Микрорайон, 14, на 20.30 из крана с горячей водой бежала вода ледяная. Она отправила дочку принять нормальную ванну к родственникам, проживающих в доме, где горячая вода есть и не прерывалась.

Источник: svidetel24.info

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