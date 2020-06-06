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Угол процветания и богатства есть в каждом доме: как его найти? Узнай!

21:30 06.06.2020 Фото: www.pexels.com
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Угол процветания известен как угол, который в декоративном плане отвечает за привлечение хорошей энергии в нашу жизнь.

Угол процветания и богатства есть в каждом доме: как его найти? Узнай!
Как сделать угол процветания и богатства в своем доме по правилам фэн-шуй

Для практикующих фэн-шуй угол процветания и богатства – это угол, наполненный хорошей энергией и имеющий большое значение в их доме и на рабочем месте. Если человек начинает применять правила фэн-шуй в своем доме или просто желает активизировать энергию изобилия и процветания в своей жизни, то эти советы ему очень пригодятся, сообщает http://rsute.ru

Угол процветания и его энергия
Угол процветания известен как угол, который в декоративном плане отвечает за привлечение хорошей энергии в нашу жизнь. С древних времен в Китае в домах знатных и богатых людей углы процветания использовались как мощный амулет.

Как найти свой угол процветания
Фэн-шуй утверждает, что угол процветания – это тот, что слева по диагонали от входа в гостиную. Чтобы найти нужное место, следует подойти к двери своей гостиной, поднимите левую руку и указать на дальний угол. Это и есть угол процветания. На рабочем месте угол процветания также соответствует тому месту, которое расположено по левой диагонали от главного входа. Но это не единственное место процветания в доме.

Классическая школа фэн-шуй, которая исходит из координат и деления пространства на девять точных квадратов, определила юго-восточную координату как координату богатства, процветания и изобилия. Следует поместить себя в центр дома и с помощью компаса найти юго-восточную координату. Это основной сектор процветания в доме.

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