Лунный календарь посева и пересадки на 5 — 7 июня: Что делать в саду и огороде на выходных

Луна в знаке Стрелец. это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце: посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;

посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;

посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;

посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;

посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;

перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;

обработка от вредителей и болезней;

уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;

уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;

выкопка луковиц и клубней для хранения;

срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

заготовление сена, а также лесоповал;

заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;

выпечка теста.

Возможно: сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур: овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;

пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;

плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;

полевых: сахарная свекла;

комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;

газонных трав.