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Лунный календарь посева и пересадки на 5 — 7 июня: Что делать в саду и огороде на выходных

11:09 07.06.2020 Фото: pxhere.com
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На убывающей Луне 6-7 июня происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

Лунный календарь посева и пересадки на 5 — 7 июня: Что делать в саду и огороде на выходных
7 июня земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды

Характеристики Луны на 5 июня 2020 года

На дату 05.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 05.06.2020 в 22:13)». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:45, а закат в 03:45.

Хронология лунных дней

  • 14 лунный день c 19:17 04.06.2020 по 20:45 05.06.2020
  • 15 лунный день c 20:45 05.06.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 5 июня 2020

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.

Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:

  • посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
  • посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
  • посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
  • посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
  • посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
  • перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
  • уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • заготовление сена, а также лесоповал;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка теста.

Возможно:

  • сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:

  • овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
  • плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
  • полевых: сахарная свекла;
  • комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
  • газонных трав.

Не благоприятно в стрельце:

  • полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

14 лунный день (+)

5 июня 2020 года в 12:00 — 14 лунный день. один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших ресурсов. Этот день располагает к началу новых дел в огороде и саду.

Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму, так же как и ее сила притяжения, а вместе с ней растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.

Рекомендуется в 14 лунный день:

  • полив и подкормка;
  • работа с землей, пересадка, посадка культур;
  • уборка урожая.

Не рекомендуется в 14 лунный день:

  • обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.

Полная Луна (+)

Луна находится в фазе Полная Луна. в этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.

В полнолуние благоприятно:

  • прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
  • рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
  • сбор семян;
  • заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.

В полнолуние не благоприятно:

  • заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
  • обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.

Влияние дня недели (±)

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

6 июня 2020 года в 12:00 — 15 лунный день. один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 15 лунный день:

  • рыхление земли, окучивание, подкормка;
  • уборка урожая.

Не рекомендуется в 15 лунный день:

  • обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

7 июня 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. день отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.

Рекомендуется в 16 лунный день:

  • рыхление, окучивание грядок;
  • удобрение почвы;
  • прополка сорняков;
  • опрыскивание растений от вредителей.

Не рекомендуется в 16 лунный день:

  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
  • сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.

Влияние дня недели (±)

День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: Мир космоса

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Аноним, 05 июня 2020 12:11
Редьку. И репуНВР:
Аноним, 05 июня 2020 12:47
НВР:
Редька
Роза, 05 июня 2020 13:50
Корнеплоды и цветы
Аноним, 05 июня 2020 16:23
НВР:
Помидоры
Аноним, 06 июня 2020 18:19
НВР:
Сирень

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