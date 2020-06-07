Лунный календарь посева и пересадки на 5 — 7 июня: Что делать в саду и огороде на выходных

Характеристики Луны на 5 июня 2020 года
На дату 05.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 05.06.2020 в 22:13)». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:45, а закат в 03:45.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 19:17 04.06.2020 по 20:45 05.06.2020
- 15 лунный день c 20:45 05.06.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 5 июня 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (±)
Луна в знаке Стрелец. это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.
Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.
Благоприятно в стрельце:
- посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
- посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
- посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
- посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
- посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
- перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
- обработка от вредителей и болезней;
- уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
- уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- заготовление сена, а также лесоповал;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка теста.
Возможно:
- сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:
- овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
- плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
- полевых: сахарная свекла;
- комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
- газонных трав.
Не благоприятно в стрельце:
- полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.
14 лунный день (+)
5 июня 2020 года в 12:00 — 14 лунный день. один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших ресурсов. Этот день располагает к началу новых дел в огороде и саду.
Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму, так же как и ее сила притяжения, а вместе с ней растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.
Рекомендуется в 14 лунный день:
- полив и подкормка;
- работа с землей, пересадка, посадка культур;
- уборка урожая.
Не рекомендуется в 14 лунный день:
- обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. в этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.
В полнолуние благоприятно:
- прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
- рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
- сбор семян;
- заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.
В полнолуние не благоприятно:
- заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
- обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.
Влияние дня недели (±)
День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
6 июня 2020 года в 12:00 — 15 лунный день. один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.
Рекомендуется в 15 лунный день:
- рыхление земли, окучивание, подкормка;
- уборка урожая.
Не рекомендуется в 15 лунный день:
- обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
7 июня 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. день отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.
Рекомендуется в 16 лунный день:
- рыхление, окучивание грядок;
- удобрение почвы;
- прополка сорняков;
- опрыскивание растений от вредителей.
Не рекомендуется в 16 лунный день:
- посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
- сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.
Влияние дня недели (±)
День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.
Источник: Мир космоса
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