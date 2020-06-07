Лишь 5 знаков зодиака считаются долгожителями. Узнай, входишь ли ты в их число

5 знаков зодиака, которые живут дольше всех остальных

Каждый человек мечтает прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь. Но, к сожалению, это удается далеко не каждому. Понятное дело, что образ жизни и гены сильно влияют на долголетие, но никто не застрахован от непредвиденных жизненных обстоятельств. Звезды часто оберегают нас от них. Существуют такие уникумы, которые при любом жизненном раскладе, умудряются не только долго прожить, но и оставаться абсолютно здоровыми при порой неидеальном образе жизни. Кто они? Ответ на этот вопрос можно узнать у звезд, передает zpravda.ru.

Итак, знаки зодиака, под которыми рождаются долгожители.

1. Овен

Рожденные под этим знаком зодиака, чаще всего, являются очень уверенными в себе людьми с крепкими нервами, что уже влияет на продолжительность жизни в лучшую сторону. Большинству представителей знака зодиака Овен, суждено понянчить не только своих внуков, но и правнуков. Овны обладают крепким здоровьем и сильным духом, что помогает им с легкостью преодолевать любые трудности, с которыми другие могут не справиться. Овнам стоит иметь в виду, что если они оградят себя от вредных привычек, то смогут прожить до ста лет, если не больше.

2. Рак

Этот знак зодиака, тоже можно с уверенностью отнести к долгожителям. Несмотря на то, что Рак может часто жаловаться на свое здоровье, в большинстве случаев эти жалобы вызваны склонностью к преувеличению и ипохондрии. В большинстве случаев, с Раками все в порядке, они просто любят покопаться в себе и поискать несуществующую болезнь. Большую часть жизни, Рак находится под влиянием Луны. Благодаря этому, он может заряжаться здоровьем и энергией от этого спутника. Это и приводит Раков к долгим годам жизни.

3. Дева

От природы Девы не славятся хорошим здоровьем, но они настолько педантичны, что относятся к нему с особым трепетом. Этот знак зодиака, из тех людей, которые предпочитают фастфуду, домашнюю еду. Именно они, прежде чем купить продукты, будут часами внимательно изучать в магазине их срок годности, все должно быть абсолютно свежее. Также, Девы являются очень чистоплотными: трепетно относятся к своей гигиене, через день делают генеральную уборку, в их доме не найдешь ни пятнышка, ни следов бактерий. Ну и конечно же, представители данного знака зодиака тщательно следят за своей внешностью и обязательно поддерживают физическую форму на регулярной основе. Все эти полезные и порой педантичные привычки и приводят к Дев к долголетию. Нам есть чему у них поучиться.

4. Скорпион

Скорпионы, в отличии от тех же Дев, в большинстве случаев, совершенно не следят за своим здоровьем. Они — везунчики, которым удалось получить от вселенной, огромный запас жизненной энергии еще при рождении. Люди рожденные под этим знаком из тех, кто никогда не будет брать больничный если чувствуют, что им нехорошо. Большинство своих болезней Скорпионы переносят на ногах без всяких последствий. Болеющие Скорпионы, работают эффективнее тех, кто здоров. Вся жизнь Скорпиона — это движение. Он очень любит путешествовать в любую погоду и на любые расстояния. Даже когда этот знак зодиака уже находится в пожилом возрасте, он не отказывается от своего активного образа жизни, это и придает ему массу жизненных сил, которые позволяют прожить долгую и многообразную жизнь.

5. Козерог

Эти люди являются одними из самых главных долгожителей. Знаете почему? У них слишком много грандиозных планов на жизнь, чтобы позволить себе рано из нее уйти. Они хотят крепкую семью, большой дом, шикарную машину, любимую работу, а еще лучше свой бизнес. И все это Козерог обязательно сможет совместить с путешествиями, ведь он мечтает посмотреть весь мир, а может быть космос. Козероги большую часть жизни будут стремиться получить почитающиеся им моральные и материальные блага, они будут работать на износ, но добьются своего. После этой цели будет идти следующая — наслаждаться жизнью! Поэтому Козерог тщательно следит за своим здоровьем, физической формой и питанием. Он не пожалеет на это никаких денег, ведь ему очень важно «все успеть». Итак, на мой взгляд, главные недостатки этих 5 знаков зодиака и приводят их к долголетию. Посудите сами. У Овнов — это упрямство, у Раков — мнительность, у Дев — педантичностью, Скорпионы же будут долго жить благодаря своей гиперактивности, а Козероги благодаря трудоголизму.