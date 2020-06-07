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Пропавший 10-летний мальчик трое суток блуждал в лесу в Пермском крае. Его нашли живым

12:35 07.06.2020 Фото: Википедии
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Он уехал на велосипеде к реке вместе с двумя детьми. Домой не вернулся только он. Состояние ребёнка удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи.

Пропавший 10 летний мальчик трое суток блуждал в лесу в Пермском крае. Его нашли живым
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

«Поисковые мероприятия окончены. Мальчик найден живым. Предварительно установлено, что он сам вышел в окрестности одного из населённых пунктов Гайнского района, о чём поисковому отряду сообщили местные жители», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Пермского края утром 7 июня.

Ребёнок пропал в среду, 3 июня, в посёлке Лель Гайнского района. Он уехал на велосипеде к реке вместе с двумя детьми. Домой не вернулся только он. Родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

Ребёнка искали около 300 человек в окрестностях д. Верхний Будым. Состояние ребёнка удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи.

Поиски ребенка велись силами сотрудников территориального отдела внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, Росгвардии, волонтеров. Кроме того, были привлечены сотрудники близлежащих территориальных отделов полиции, краевой столицы, кинологи со служебно-розыскными собаками.

Сообщается, что 10-летний через трое суток, после исчезновения сам вышел из леса.

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