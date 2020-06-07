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Какой будет погода летом 2020? Говорят, полное катаклизмов?

20:04 07.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ученые рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться. За последние 20-25 летих количество увеличилось в два раза. Особенно летом, заявил синоптик Вильфанд.

Какой будет погода летом 2020? Говорят, полное катаклизмов?
Синоптики ждут лета, полного катаклизмов. Но есть позитивный нюанс

По всей территории России этим летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Таким прогнозом с URA.RU поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — спрогнозировал Вильфанд.

Подобные явления происходят по всему миру из-за смены климата, отмечает метеоролог. Ученые рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться, говорит Вильфанд. «За последние 20-25 лет количество опасных явлений в России увеличилось в два раза. Особенно это заметно в летний период, так как больше влажных масс поднимаются от земли в слои атмосферы. Изменение климата и приводит к изменчивости погоды», — подчеркнул синоптик.

Однако неспокойная летняя погода не навредит урожайности. Напротив, ученые ожидают высоких показателей по сбору культур в этом году, добавил Вильфанд. «Дожди и урожай — это позитивно связанные факторы, это ведь не засуха. По нашим расчетам и оценкам можно сказать, что урожай будет не хуже, а может даже и лучше, чем средний показатель за последние пять лет. А пятилетка была в целом успешная», — заключил он.

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