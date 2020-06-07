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Родила и выбросила в мусорку: новорожденного весом 2360 гр. с переохлаждением доставили в больницу Якутска

15:50 07.06.2020 Фото: СКР
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21-летнюю мать задержали. Против нее возбудили уголовное дело о попытке убийства. Живого ребенка нашли в мусорном контейнере возле жилого дома,.

Родила и выбросила в мусорку: новорожденного весом 2360 гр. с переохлаждением доставили в больницу Якутска
Следственный комитет расследует преступления против детей

Уголовное дело возбудили после обнаружения новорожденного в мусорном баке в Якутске. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по Якутии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ («Попытка убийства матерью новорожденного ребенка»). 6 июня около 16:30 (10:30 мск) в мусорном контейнере возле жилого дома, расположенного по улице Дзержинского города Якутска обнаружен новорожденный ребенок. Он доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Полицейскими по подозрению в совершении преступления была задержана 21-летняя женщина. Подозреваемая и свидетели допрошены следователем, назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок 6 июня был доставлен в Перинатальный центр в Якутске, где его состояние оценили как стабильное. «При поступлении новорожденный был в состоянии охлаждения, весом 2 кг 360 гр», — сказали в ведомстве.

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