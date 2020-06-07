Судят за убийства в лихие 1990-е бандитов из таганской ОПГ. На их счету смерть «Деда Хасана» и бизнесменов

В настоящее время следствием предъявлены обвинения в окончательной редакции двум организаторам преступного сообщества — Жирноклееву и Рабиновичу, а также еще 10 его участникам. один находится в международном розыске.

Таганским предъявлено окончательное обвинение

Членам «таганской ОПГ» предъявлены окончательные обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении членов банды, а позже и преступного сообщества, причастных к убийствам, похищению людей и вымогательству, мошенничествам и другим преступлениях различной степени тяжести. Долгие годы все эти преступления оставались нераскрытыми, однако следователям СК России совместно с сотрудниками оперативных служб удалось выйти на след участников «таганского ОПГ». Преступное сообщество прекратило свою деятельность после задержания в Москве 22 января 2019 года и привлечения к уголовной ответственности ее руководителя Игоря Жирноклеева, а затем и ряда других участников.

По данным следствия, не позднее 1991 года Жирноклеев совметно с Александром Грабером, скончавшимся в 1994 году, и Игорем Шиловым, скончавшимся в 1999 году, создали устойчивую вооруженную группу (банду) «Таганские» в целях нападения на граждан, захвата организаций и совершения убийств. Впоследствии в период с конца 2002 – начала 2003 годов Жирноклеевым уже совместно с Григорием Рабиновичем на базе этой банды было создано преступное сообщество для совершения аналогичных преступлений.

По версии следствия, обвиняемыми в разные годы совершены убийство генерального директора ОАО «Роспищепром», пособничество в убийстве Аслана Усояна, известного как «Дед Хасан», убийства двух бизнесменов из Москвы и двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной; разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошенничеств, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.

Так, члены преступного сообщества совместно с лицами, не входящими в его состав, совершили хищение прав собственности на принадлежащее ОАО «Роспищепром» здание, расположенное по 1-му Тверскому-Ямскому переулку в Москве. Далее лидеры преступного сообщества Жирноклеев и Рабинович, узнав о том, что генеральному директору Валерию Журавлеву стало известно об этом, и он собирается обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях по переоформлению права собственности на здание, решили его убить. Для осуществления своего плана они привлекли 7 членов возглавляемой ими банды «Таганские», входящей в состав одноименного преступного сообщества, разработали план, а также распределили роли каждого в совершении преступления. Ими осуществлялось скрытое наблюдение за жертвой для установления образа его жизни, мест пребывания и проживания. Вечером 6 февраля 2008 года, когда Журавлев направлялся от служебного автомобиля к подъезду своего дома, обвиняемые совершили на него нападение, и нанесли множественные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте. Нападавшие похитили находящуюся при нем сумку с документами ОАО «Роспищепром», которые впоследствии передали члену банды для осуществления дальнейших действий по отчуждению имущества акционерного общества.

В настоящее время следствием предъявлены обвинения в окончательной редакции двум организаторам преступного сообщества — Жирноклееву и Рабиновичу, а также еще 10 его участникам. В зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 222 УК РФ (незаконные оборот оружия и боеприпасов), ст. 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и оружия), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 158 УК РФ (кража).

Кроме того, один из установленных членов преступного сообщества находится в международном розыске, еще одному фигуранту уголовного дела обвинение в окончательной редакции будет предъявлено после его выздоровления.

В ближайшее время обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.