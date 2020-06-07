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Путин: выходить из ограничений будем быстрее и осознанно

16:31 07.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Будем живы, значит, будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это», — ответил президент на цитату из Пушкина.

Путин: выходить из ограничений будем быстрее и осознанно
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.

«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации (ограничений) как можно быстрее, осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — сказал он на совещании с деятелями культуры в субботу.

Путин согласился с директором Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который во время встречи процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: «Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы…». «Хорошие слова, — сказал Путин. — Будем живы, значит, будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это».

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