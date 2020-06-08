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Откуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска

16:15 08.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Когда выделается адреналин, в каких ситуациях? Как может навредить организму? А когда быть полезен. Мы запускаем серию материалов — «Адреналин — гормон жизни» совместно с главврачом Аллой Дробинской.

Откуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска
Адреналин выделяется у человека в стрессовых ситуация
Сюжет: Адреналин — гормон жизни
Откуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска

Откуда выделяется адреналин у человека? Он может спасти или убить, заявила главврач ЦГБ Бердска

Адреналин — один из самых главных гормонов в организме человека, рассказал главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская «Курьер. Среда. Бердск». Он поддерживает системную гемодинамику, обладая эффектом повышения давления. Каждая ситуация, связанная с психоэмоциональным стрессом и болезненным шоком, провоцирует ответ организма с выработкой адреналина. Есть определенные схемы, когда вырабатывается стрессоустойчивость у человека, важно их знать.

— Тема очень актуальная, о ней нужно говорить, — отметила Алла Дробинская 5 июня.

Мы запускаем серию материалов — «Адреналин — гормон жизни». Какими органами он выделяется? В каком состоянии? Как может навредить организму? А когда быть полезен. Читайте продолжение в ближайшее время.

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