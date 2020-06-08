Мощная магнитная буря накроет Землю 8 июня 2020 года: Что нужно сделать в этот день, чтобы легче пережить солнечные возмущения

8 июня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, она может воздействовать не только на метеозависимых людей, но и на тех, кто к таковым себя не относит. До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.
Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события: головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление. Так же, данное явление опасно в первую очередь для тех людей, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.
Как успешно пережить магнитную бурю 8 июня?
Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеочувствительность — это правильное питание, снижение стрессов, употребление не менее 2 литров воды в день, умеренные физические нагрузки. В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать. Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения. Постарайтесь уже сегодня лечь спать пораньше, не перегибайте палку с нагрузками и откажитесь от спорта.
Да, давление упало 92 на 57,аритмия.обыно постоянно
Около 200 на 120.Принмаю сегодня "дигоксин",корвалол,пью кофе,воду и лежу.
Да у меня голова болит
аноним пониженное давление 102\64 обычно 125\77
С утра головная боль. Снизил цитрамоном. Аритмия, сердечные перебои. Легкое головокружение. О буре НЕ знал.....
Да. Все время хочется спать. Давление с4ачет.
Да, давленик поднялось до 180/95
Да
Тахикордия
Ещё позавчера было высокое давление, очень плохо себя чувствовала-140/98, для меня, гипотоника, просто кошмар. Сердце чуть не выпрыгивала из груди. Вчера было лучше, но головокружение и тремор рук, ощущение переизбытка воздуха. Сегодня пока нормально. Каждый раз, за 2-3 дня до магнитных бурь такое(((
Да сорвался сердечный ритм ночью
учащенное сердцебиение,усталость,сонливость,аппатию.головную боль,плохое самочувствие.Причем это началось с 5 числа.