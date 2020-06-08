Мощная магнитная буря накроет Землю 8 июня 2020 года: Что нужно сделать в этот день, чтобы легче пережить солнечные возмущения

Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят

8 июня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, она может воздействовать не только на метеозависимых людей, но и на тех, кто к таковым себя не относит. До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события: головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление. Так же, данное явление опасно в первую очередь для тех людей, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Как успешно пережить магнитную бурю 8 июня?

Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеочувствительность — это правильное питание, снижение стрессов, употребление не менее 2 литров воды в день, умеренные физические нагрузки. В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать. Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения. Постарайтесь уже сегодня лечь спать пораньше, не перегибайте палку с нагрузками и откажитесь от спорта.