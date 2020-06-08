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Мощная магнитная буря накроет Землю 8 июня 2020 года: Что нужно сделать в этот день, чтобы легче пережить солнечные возмущения

22:17 08.06.2020 Фото: pxhere.com
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Метеозависимые люди могут почувствовать изменения даже сегодня — это головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и скачки давления.

Мощная магнитная буря накроет Землю 8 июня 2020 года: Что нужно сделать в этот день, чтобы легче пережить солнечные возмущения
Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят

8 июня Землю накроет магнитная буря средней интенсивности, она может воздействовать не только на метеозависимых людей, но и на тех, кто к таковым себя не относит. До конца влияние на человека магнитных солнечных излучений еще не изучено, поэтому беречься следует всем.

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения даже за несколько дней до события: головокружение, раздражительность, головная боль, тахикардия и пониженное давление. Так же, данное явление опасно в первую очередь для тех людей, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Как успешно  пережить магнитную бурю 8 июня?

Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеочувствительность — это правильное питание, снижение стрессов, употребление не менее 2 литров воды в день, умеренные физические нагрузки. В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать. Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения. Постарайтесь уже сегодня лечь спать пораньше, не перегибайте палку с нагрузками и откажитесь от спорта.

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От редакции

Уже чувствуете какие-либо изменения в своем состоянии?

Аноним, 07 июня 2020 17:06
НВР:
Да, давление упало 92 на 57,аритмия.обыно постоянно
Около 200 на 120.Принмаю сегодня "дигоксин",корвалол,пью кофе,воду и лежу.
Аноним, 07 июня 2020 18:18
НВР:
Да у меня голова болит
Аноним, 07 июня 2020 20:00
НВР:
аноним пониженное давление 102\64 обычно 125\77
Аноним, 07 июня 2020 22:30
НВР:
С утра головная боль. Снизил цитрамоном. Аритмия, сердечные перебои. Легкое головокружение. О буре НЕ знал.....
Аноним, 08 июня 2020 08:55
Ужасное самочувствие
Аноним, 08 июня 2020 00:14
НВР:
Да. Все время хочется спать. Давление с4ачет.
Аноним, 08 июня 2020 02:33
НВР:
Да, давленик поднялось до 180/95
Татьяна, 08 июня 2020 03:30
НВР: болит шейный отдел позвоночника. Желание спать весь день. Вялость, снижение работоспособности. О буре только прочитала.
Аноним, 08 июня 2020 03:57
НВР:
Да
Дима, 08 июня 2020 09:33
Гудит голова и вчера тоже вечером
Аноним, 08 июня 2020 09:41
НВР:
Тахикордия
Мария, 08 июня 2020 11:35
Вчера в обед началась мощная мигрень. До сих пор купировать не получилось. Вчера пролежала овощем. Выпила суматриптан,вроде отпустило,а с утра с новой силой. Голова пока не болит,но состояние улетное.
Аноним, 08 июня 2020 12:01
НВР:
Ещё позавчера было высокое давление, очень плохо себя чувствовала-140/98, для меня, гипотоника, просто кошмар. Сердце чуть не выпрыгивала из груди. Вчера было лучше, но головокружение и тремор рук, ощущение переизбытка воздуха. Сегодня пока нормально. Каждый раз, за 2-3 дня до магнитных бурь такое(((
Аноним, 08 июня 2020 12:18
НВР:
Да сорвался сердечный ритм ночью
Mария, 08 июня 2020 15:37
НВР:
учащенное сердцебиение,усталость,сонливость,аппатию.головную боль,плохое самочувствие.Причем это началось с 5 числа.

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