Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 8-12 июня 2020 года

Характеристики Луны на 8 июня 2020 года
На дату 08.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 92%. Восход Луны в 23:56, а закат в 05:57.
Хронология лунных дней
- 17 лунный день c 23:08 07.06.2020 по 23:56 08.06.2020
- 18 лунный день c 23:56 08.06.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 8 июня 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
17 лунный день (−)
8 июня 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. если в скором времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.
Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.
В свою прическу стоит вплести яркую ленту желто-красных оттенков чтобы привлечь к себе мощную энергию солнца.
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все «с ног на голову», захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться этих изменений. День прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или повышения квалификации.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели — понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Влияние луны на стрижку 9 июня 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
18 лунный день (±)
9 июня 2020 года в 12:00 — 18 лунный день. стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.
Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.
В прическе стоит сделать акцент на челке, это привлечет энергию ветра.
Сегодня день в который вы сможете увидеть или почувствовать то что произойдет в ближайшее будущее. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, особенно негативным. Позаботьтесь о волосах постарайтесь порадовать их сегодня. И возможно в недалеком будущем вас ждет приятное удивление.
Влияние дня недели (+)
День недели — вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Влияние луны на стрижку 10 июня 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
19 лунный день (−)
10 июня 2020 года в 12:00 — 19 лунный день. стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.
Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями.
Прическа сегодня не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст Вам энергию и сил.
День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, возможно если Вы будете правильно управлять своими эмоциями то отделаетесь малыми потерями. При правильном отношении со своими волосами вы сможете правильно настроить связь с космосом.
Влияние дня недели (+)
День недели — среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Влияние луны на стрижку 11 июня 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
20 лунный день (±)
11 июня 2020 года в 12:00 — 20 лунный день. хотите улучшить эмоциональный фон и настроение — новая стрижка как нельзя кстати.
Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.
Постарайтесь расчесывать волосы по направлении сторон света, это придаст вам энергию природы, ее силу.
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Влияние луны на стрижку 11 июня 2020
Луна в знаке зодиака Водолей (±)
Луна в знаке Водолей. влияние знака на качество волос не заметно. Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок.
Так же успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.
Если ваш выбор остановился на простой, ничем не примечательной стрижке без изюминки этот день не самый лучший. Шевелюра может стать непослушной и безжизненной, плохо поддаваться укладке, прическа быстро вам надоест, так же есть риск что волосы начнут выпадать.
20 лунный день (±)
11 июня 2020 года в 12:00 — 20 лунный день. хотите улучшить эмоциональный фон и настроение — новая стрижка как нельзя кстати.
Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.
Постарайтесь расчесывать волосы по направлении сторон света, это придаст вам энергию природы, ее силу.
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Влияние луны на стрижку 12 июня 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появится перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
21 лунный день (+)
12 июня 2020 года в 12:00 — 21 лунный день. стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время лечить зубы.
Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных Вам людей стоит покрасить волосы в светлый тон.
Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические украшения.
Сегодня, активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут тут же исполнится. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сегодня он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, чтобы стать частью окружающего Вас мира.
Влияние дня недели (−)
День недели — пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Источник: Мир космоса