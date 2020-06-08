Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на 8-12 июня 2020 года

Луна в знаке Козерог. общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.

Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.

Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.