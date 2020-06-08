Благоприятные и неблагоприятные дни для посева огурцов в открытый грунт в июне 2020 года по лунному календарю

Многие огородники, которые используют лунный календарь, знают, что в нем указаны благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни

Когда в июне можно сажать огурцы семенами в открытый грунт

Оптимальным сроком для посева семян огурцов в открытый грунт является именно июнь. Считается, что в июне устанавливается оптимальная температура и исчезает угроза внезапных заморозков, которые могут полностью лишить урожая. Огородники, которые не используют лунный календарь для определения подходящей даты для посева семян, занимаются этим в середине июня. Огурцы довольно быстро дают урожай. В случае посева огурцов семенами, урожай можно получить уже через 45-50 суток, это менее чем через 2 месяца.

Многие огородники, которые используют лунный календарь, знают, что в нем указаны благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни. На них люди ориентируются, чтобы получить хороший и здоровый урожай. Рекомендации, указанные в лунном календаре, составлялись специалистами, которые, в свою очередь, ориентировались на положение спутника Земли. Таким образом удалось установить, что на Растущую Луну лучше всего сажать растения с развитой надземной частью, а на Убывающую – с развитой подземной частью.

Для посева семян огурцов лучше всего подходит период Растущей Луны. В Полнолуние и Новолуние лучше всего полностью отказаться от любой работы в огороде. Благоприятные дни определяют по знакам Зодиака, которые делятся на плодородных и неплодородных. К плодородным знакам относятся: Рак, Козерог, Весы, Скорпион, Рыбы и Телец.

В июне благоприятные для посева семян огурцов дни приходятся на следующие даты:

1 июня — благоприятный (Растущая; Весы; 10, 11 лунный день);

2 июня — благоприятный (Растущая; Весы; 11, 12 лунный день);

3 июня — благоприятный (Растущая; Скорпион; 12, 13 лунный день);

4 июня — благоприятный (Растущая; Скорпион; 13, 14 лунный день);

22 июня — благоприятный (Растущая; Рак; 1, 2 лунный день);

23 июня — благоприятный (Растущая; Рак; 2, 3 лунный день);

28 июня — благоприятный (Первая четверть; Весы; 7, 8 лунный день);

29 июня — благоприятный (Растущая; Весы; 8, 9 лунный день);

30 июня — благоприятный (Растущая; Скорпион; 9, 10 лунный день).

Что касается неблагоприятных дней, то согласно лунному посевному календарю, они наступят в следующих числах июня:

5 июня — неблагоприятный (Полнолуние; Стрелец; 14, 15 лунный день);

14 июня — неблагоприятный (Убывающая; Овен; 22, 23 лунный день);

15 июня — неблагоприятный (Убывающая; Овен; 23, 24 лунный день);

16 июня — неблагоприятный (Убывающая; Овен; 24, 25 лунный день);

19 июня — неблагоприятный (Убывающая; Близнецы; 27, 28 лунный день);

20 июня — неблагоприятный (Убывающая; Близнецы; 28, 29 лунный день);

21 июня — неблагоприятный (Новолуние; Рак; 29, 30, 1 лунный день).

Остальные дни носят нейтральную окраску. Но специалисты все же не рекомендуют в нейтральные дни работать с рассадой и семенами.

Как выбрать место для посева семян огурцов в открытом грунте

Перед тем, как приступать к посеву семян, нужно определиться с участком, где будет расти культура. Особое внимание нужно обратить на то, что выращивалось на этом участке в прошлом сезоне. А также на то, какие культуры будут соседствовать рядом с огурцами. Благоприятными предшественниками для огурцов считаются: помидоры, лук, чеснок, капуста и перец.

Неблагоприятными предшественниками для этой культуры являются: тыква, арбузы, дыни и сами огурцы. Будет хорошо, если по соседству с огурцами будут расти: помидоры, капуста, репа, кукуруза, бобы, горох, фасоль и редис.

Участок под огурцы должен быть солнечным, так как в затененном месте они будут плохо расти. Подготовку почвы к посеву нужно проводить не только весной, но и осенью. Весной и осенью землю нужно перекопать и внести удобрения (перегной или компост). Только в таком случае можно рассчитывать на хороший урожай.

Источник: Пронедра