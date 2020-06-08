Больше 1000 треков написали российские музыканты в период самоизоляции

Более тысячи треков написали музыканты в период самоизоляции, в их числе «Гречка мартини» T-Killah и «На карантин» Тимура Родригеза, следует из исследования сервиса «Яндекс.Музыка».
«Музыканты за время вынужденной изоляции написали больше тысячи треков, посвященных этой теме. В числе популярных, например, «Гречка мартини» T-Killah и «На карантин» Тимура Родригеза. А песня «Мы сегодня дома» группы «Хадн дадн» стала настоящим гимном самоизоляции», — сообщила пресс-служба сервиса.
«Фантастический приток песен про карантин и коронавирус — наверное, самое зримое музыкальное проявление пандемии. Ничего похожего от «испанки», например, не осталось — пара регтаймов, несколько блюзов, и, в общем, все. Есть известный реггей-хит про гонконгский грипп, существуют кое-какие песни про тиф, туберкулез и двустороннюю пневмонию, но ковид — безусловный король хит-парада», — цитирует пресс-служба музыкального критика Алексея Мунипова.
Также в ходе исследования выяснилось, что россияне стали слушать больше подкастов, чаще ставить детям сказки и колыбельные, включать на повтор расслабляющие звуки. В разных городах России есть характерные подкасты, которые там слушают намного чаще, чем в среднем по стране. Например, самарцы увлекаются эзотерикой под «Астрологию налегке», в Краснодаре травят байки, подслушанные в «Шутках КВН», а в Ростове-на-Дону изучают русскую литературу вместе с подкастом «Полка».
Источник: РИА Новости