Больше 1000 треков написали российские музыканты в период самоизоляции

В числе популярных, например, «Гречка мартини» T-Killah и «На карантин» Тимура Родригеза. А песня «Мы сегодня дома» группы «Хадн дадн» стала настоящим гимном самоизоляции», — сообщила пресс-служба сервиса.

«Гречка мартини» T-Killah стала одним из самых популярных треков на карантине Более тысячи треков написали музыканты в период самоизоляции, в их числе «Гречка мартини» T-Killah и «На карантин» Тимура Родригеза, следует из исследования сервиса «Яндекс.Музыка».

«Музыканты за время вынужденной изоляции написали больше тысячи треков, посвященных этой теме. В числе популярных, например, «Гречка мартини» T-Killah и «На карантин» Тимура Родригеза. А песня «Мы сегодня дома» группы «Хадн дадн» стала настоящим гимном самоизоляции», — сообщила пресс-служба сервиса.

«Фантастический приток песен про карантин и коронавирус — наверное, самое зримое музыкальное проявление пандемии. Ничего похожего от «испанки», например, не осталось — пара регтаймов, несколько блюзов, и, в общем, все. Есть известный реггей-хит про гонконгский грипп, существуют кое-какие песни про тиф, туберкулез и двустороннюю пневмонию, но ковид — безусловный король хит-парада», — цитирует пресс-служба музыкального критика Алексея Мунипова.