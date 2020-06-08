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Разыграют квартиры, машины и смартфоны на голосовании в Конституцию в Красноярском крае

17:45 08.06.2020 Фото: tvk6.ru
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С 25 июня по 1 июля красноярцы могут выиграть 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. На сайте Викторина2020.рф не указано, за чей счет будут предоставлены призы.

Разыграют квартиры, машины и смартфоны на голосовании в Конституцию в Красноярском крае
Бланк напоминает обычный лотерейный билет

Привлечь население на избирательные участки в Красноярском крае намерены с помощью викторины – сделать правильный выбор должны помочь несколько квартир, автомобилей и десятки смартфонов, которые разыграют накануне плебисцита. Информация о розыгрыше появилась на сайте Викторина2020.рф.

На голосовании по поправкам в Основной закон страны, которое будет проходить с 25 июня по 1 июля, в Красноярском крае проведут розыгрыш дорогостоящих призов – 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. На сайте Викторина2020.рф не указано, за чей счет будут предоставлены призы.

Бланки для заполнения на участие в викторине будут выдаваться в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня – в день старта плебисцита. Первые результаты начнут публиковаться на сайте викторины с 29 июня.

Бланк напоминает обычный лотерейный билет, однако заявлен как викторина: на обороте 5 вопросов на знание Конституции РФ и 3 варианта ответов к каждому из них.
Согласно положению «Викторины на знание Конституции РФ», она проводится по инициативе Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Председателем регионального отделения «Ассоциации юристов России» и президентом нотариальной палаты края является Светлана Зылевич. Вместе с сенатором Совфеда Андреем Клишасом Зылевич в январе 2020 г. презентовала изменения в Конституцию на заседании Общественной палаты Красноярского края.

«Викторина направлена на вовлечение граждан Российской Федерации в развитие системы государственной власти и системы местного самоуправления, на содействие процессу упрочнения правового государства и верховенства права в Российской Федерации и призвана побудить граждан изучить Конституцию Российской Федерации и поправки, вносимые в нее, для понимания своих прав и свобод, предоставляемых Конституцией Российской Федерации, научиться использовать конституционно закрепленные права и возможности правовой защиты своих интересов, прав и свобод», – говорится в документе.

Пока подобных конкурсов для привлечения населения на участки для голосования в России не объявлено нигде, кроме Красноярского края.

По мнению юристов, поскольку внесение изменений в Конституцию формально не является ни голосованием, ни референдумом, то подобную викторину нельзя отнести к наказуемому деянию «подкуп избирателей». Однако помогут ли дорогостоящие материальные призы процессу «процессу упрочнения правового государства и верховенства права» – вопрос спорный.

Однако подобные методы власти других регионов пробовали использовать ранее. К примеру, в 2017 г. на выборах губернатора в Свердловской области для повышения явки была организована лотерея с подарками – квартирами и автомобилями. Со своей задачей акция справилась лишь отчасти – явка повысилась, но несущественно. По крайней мере, не на столько, говорят эксперты, чтобы оправдать огромные затраты – по неофициальным данным, розыгрыш обошелся в сотни миллионов рублей.

Источник: tvk6.ru

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От редакции

Хороший ход?

Аноним, 08 июня 2020 19:31
Похоже на подкуп избирателей. Вроде уголовное преступление.
Монстр, 08 июня 2020 19:36
комменты с сарказмом....
Отлично! А мы, бедные, сидим и ждём хоть сколько нибудь денюшек в помощь. А они их решили разыграть!?
Ну так ждите, ответочку-"ложка должна быть к обеду!" Поздно, пить боржоми...
Не приду!!!

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