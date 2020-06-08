Принимать туристов с 1 июля разрешили российским курортам

В республике Алтай туристические объекты будут закрыты как минимум до 22 июня

Запуск межрегиональных туристических поездок в России планируется с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами 8 июня.

«Мы также видим огромный потенциал в развитии путешествий в соседние регионы. В целом подход такой: июнь, мы предполагаем, уйдет как раз на подготовку объектов инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы уже планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — сказал Чернышенко.

Для этого, по его словам, необходимо подготовить систему здравоохранения, особенно в тех субъектах, которые традиционно принимают основной поток туристов.

«И мы уже поручили Минздраву разработать предложения по балансировке системы здравоохранения в каждом регионе, где увеличится нагрузка в связи с приездом туристов. И Ростуризм уже такие оценки по количеству туристов, которые приедут, в Минздрав направил», — отметил Чернышенко.

Кроме того, необходимо обеспечить безопасность и комфорт отдыха в частном секторе, подчеркнул вице-премьер. «Необходимо создать условия и стимулы для легализации таких услуг. Например, разовые субсидии собственникам средств размещения, которые работают «в белую», выполняют рекомендации Роспотребнадзора и МЧС», — считает он.

Планы открытия туристической отрасли в регионах

Руководители регионов РФ до 15 июня подготовят планы по открытию туристического сезона.

«По вашему поручению мы дали соответствующие указания главам субъектов, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы разрабатываются совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом», — сказал Чернышенко.

По его словам, в помимо санаториев в 25 регионах уже работают гостиницы — пока они принимают только местных туристов. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели уже запустятся отели в половине регионов нашей страны. Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия», — отметил вице-премьер.

Льготы для семей с детьми

Вице-премьер предложил разработать дополнительные льготные тарифы для семей с детьми в рамках поддержки внутреннего туризма.

«В первую очередь нам кажется необходимым поддержать именно семейный туризм, туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы для туров с детьми. Мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно», — сказал вице-премьер.

Ростуризм готовит специальные культурно-познавательные программы для детей, сообщил Чернышенко. При этом важно, чтобы новые направления не только появлялись, но и были «по карману» родителям, подчеркнул он.

«Мы также будем работать над доступностью и санаторно-курортного, и оздоровительного отдыха, в том числе через налоговое стимулирование», — сообщил Чернышенко.

Новые программы по России

Российские туроператоры совместно с авиакомпаниями и железнодорожными перевозчиками за лето откроют более 10 новых направлений, включая Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область.

«Начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики — железнодорожные и авиакомпании — запустили новые внутренние маршруты. Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. И на этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть», — сказал Чернышенко.

По его словам, за лето планируется открыть более 10 таких направлений. Это поможет удешевить туристические поездки, отметил вице-премьер.

«Например, на Байкал, а это далеко, и поездка может быть дорогая, и основную часть стоимости обычно составляет авиабилет, турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 тыс. руб. Это достижение, я бы сказал», — сообщил Чернышенко.

При этом российский внутренний туризм имеет потенциал десятикратного роста, считает вице-премьер. «Туристическая отрасль, и в первую очередь наш внутренний туризм, имеет гигантский потенциал. Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год. То есть по сути это такой десятикратный потенциал роста», — сказал Чернышенко.

По его словам, сегодня стоит задача придать импульс развитию внутреннего туризма и создать на нашем рынке конкурентное предложение, чтобы россияне могли выбирать среди многих вариантов комфортный и доступный отдых внутри страны.

Эко-проекты и кемпинги

Ростуризм поддержит грантами предпринимателей, создающих эко-проекты и кемпинги для автотуристов.

«В этом году еще Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей и инициативы на местах по созданию эко-проектов, кемпинг-отелей, я имею ввиду быстровозводимые модульные отели, кемпинг-парки для автотуристов», — сказал Чернышенко.

Это необходимо для того, чтобы в России набирал популярность автомобильный туризм, отметил он.

Кроме того, в рамках первоочередных мер для быстрого запуска туристического сезона, а также плана для дальнейшей поддержки отрасли предусмотрены меры для малого бизнеса, включая самозанятых, сообщил вице-премьер. Также важно обратить внимание на круизные компании, пляжи, парки развлечений, объекты питания и иную туристическую инфраструктуру, подчеркнул он.