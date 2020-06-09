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589 выпускников: 53 медали за отличную учебу получили 11-классники Бердска в 2020 году

13:43 09.06.2020, Алина Бурова
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По сравнению с предыдущим годом, значительных изменений в статистике не произошло, сообщила начальник управления образования города Жанна Тузова.

589 выпускников: 53 медали за отличную учебу получили 11 классники Бердска в 2020 году
Общеобразовательные учреждения закончили 589 учеников

Поздравляя выпускников с завершением учебного года, начальник МКУ «УОиМП» Жанна Тузова отметила, что большинство ребят весьма довольны своими результатами.

9 июня закончилось обучение практически у всех школ, рассказала Жанна Тузова сегодня, 9 июня. В МАОУ «Лицей №7», МБОУСОШ №10 «Пересвет» и МБОУ СОШ №13 десятиклассники завершат своё обучение 11 июня. В этом году общеобразовательные учреждения закончили 589 учеников в Бердске.

— Медали за отличную учёбу получили 53 вчерашних школьников Бердска, по сравнению с предыдущим годом, значительных изменений в статистике не произошло, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования города Жанна Тузова 9 июня.

Проверку к новому учебному году школы пройдут в августе. Ожидается около 1500 заявлений в первый класс.

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