Обсервацию для приезжих россиян отменят в Крыму вместе с ограничениями 15 июня

Сидеть на карантине будут приехавшие из-за рубежа, в том числе с Украины. С 18 мая на полуострове вступили в силу послабления режима повышенной готовности из-за пандемии.

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня. Об этом во вторник, 9 июня, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации. При этом обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Также с 15 июня в Крыму полностью снимаются ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

С 18 мая на территории Крыма вступили в силу послабления режима повышенной готовности из-за пандемии.

С 12 мая в Крыму действует обязательный масочный режим: при нахождении в общественных местах жители должны носить медицинские и немедицинские маски или респираторы.

8 мая Аксенов сообщил, что отдыхающих из других субъектов РФ, скорее всего, ждать не придется, этим летом на полуострове будет возможен только внутренний туризм.