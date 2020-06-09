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«Оживить не обещал?»: жена погибшего в ДТП ответила Ефремову на предложение помочь

20:39 09.06.2020 Фото: Википедии
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Она рассказала, что никто из представителей Ефремова с ней не связывался и даже не выразил соболезнования. По мнению женщины, актер заслуживает самого сурового наказания.

Оживить не обещал?: жена погибшего в ДТП ответила Ефремову на предложение помочь
Михаил Ефремов, севший пьяным за руль, заявил, что раскаивается

Жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировала на предложение артиста о помощи.

«А оживить не обещал?» — сказала супруга погибшего в комментарии «Вечерней Москве».

Она рассказала, что никто из представителей Ефремова с ней не связывался и даже не выразил соболезнования. По мнению женщины, актер заслуживает самого сурового наказания после случившегося.

Ранее адвокат Ефремова Виталий Чернышев сообщил, что во время допроса после произошедшего артист высказался о готовности помочь пострадавшим в ДТП.
Авария произошла накануне вечером на Смоленской площади. Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada. Пострадавший в ДТП водитель Lada умер в больнице.

Против Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, однако после смерти водителя обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье, которая предусматривает до 12 лет колонии.

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