Каким магазинам разрешил работать с 8 июня губернатор в Новосибирской области?

Министр проверил безопасность непродовольственных магазинов в Новосибирске

В Новосибирской области с 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при соблюдении ряда условий, которые в первую очередь касаются мер санитарной безопасности. Соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п» подписал Губернатор Андрей Травников.

Соблюдение новых требований проконтролировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров 9 июня в ходе планового выездного мероприятия в магазины спортивной экипировки Bauer и IceSkate.

«Вчера на оперативном совещании Губернатор Андрей Травников объявил о возобновлении работы магазинов по продаже непродовольственных товаров с 8 июня при соблюдении ряда условий. Такие магазины должны быть оборудованы отдельным входом, общая площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. И самое главное, руководству торговых объектов необходимо обеспечить санитарную безопасность сотрудников и посетителей. При проверках таких торговых объектов сотрудники минпромторга, полиции, Роспотребнадзора будут осматривать наличие антисептиков и масок для посетителей. Особое внимание также уделяется присутствию в магазинах ограниченного количества посетителей: на каждые 4 кв. м должно находиться не более 1 покупателя», – рассказал Андрей Гончаров.

По словам министра, изменения коснулись от 700 до 1000 магазинов региона, подходящих под критерии площади. Некоторые из них стали получателями областных и федеральных мер поддержки. Региональная инфраструктура поддержки бизнеса предлагает льготные займы и гарантии. Кроме того, одной из популярных федеральных мер поддержки остаются выплаты на сотрудников организаций в размере МРОТ. Выплата предоставляется по линии налоговой службы, в июне можно получить деньги за май.

В ходе прошедшей проверки руководители торговых организаций продемонстрировали принятые меры для обеспечения санитарной безопасности сотрудников и посетителей. Так, на входе в торговые залы для посетителей выставлены антисептики, сделана разметка на полу, имеются одноразовые маски. Каждые два часа проводится влажная уборка магазинов с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений.

Напомним, что в ходе оперативного совещания глава региона поручил министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрею Гончарову, специалистам мэрии г. Новосибирска, Роспотребнадзора, ГУ МВД по Новосибирской области обеспечить дополнительные контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима, других мер санитарной безопасности в магазинах непродовольственных товаров, которым с 8 июня разрешена работа. Заместителю Губернатора Сергею Сёмке поручено подготовить предложения по дальнейшему возможному снижению ограничительных мер в сфере экономики.