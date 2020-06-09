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На допрос повезли Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы

21:15 09.06.2020 Фото: Википедии
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Сначала актера отпустили домой под подписку о невыезде. Сегодня же суд должен выбрать меру пресечения. Возможно, арест.

На допрос повезли Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы
Михаила Ефремова повезли на допрос

Полицейские спустя несколько часов переговоров дома у Михаила Ефремова посадили его в служебный автомобиль и увезли на допрос по делу о недавнем ДТП, передает РИА Новости.

На вопрос журналистов, признает ли он вину, актер ничего не ответил.

Авария с участием Ефремова произошла вчера, в 21:44, на Смоленской площади в центре Москвы. Артист, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водителя — 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Рано утром он умер.

Экспертиза показала, что актер во время ДТП был пьян. Как сообщали СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, «скорее мычал, чем говорил» и не мог вспомнить, что произошло и находился ли кто-то еще в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

Защита сообщала РИА Новости, что сразу после аварии Ефремов подтвердил причастность к ДТП, но формально вину еще не признавал, это делается в рамках допроса, которого пока не было. Сегодня же следователи должны выбрать меру пресечения.

Глава «Трезвой России» выступил за максимально жесткое наказание Ефремову.

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