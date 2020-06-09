«Пьяная тварь и убийца»: обрушился на Ефремова после смертельного ДТП шоумен Соловьев

Актер Михаил Ефремов — пьяная тварь и убийца, заявил журналист Владимир Соловьев заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Мужчина, находившийся за рулем «Лады», скончался в результате полученных травм. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
«Ефремов — убийца! Михаил Ефремов — убийца… Ефремов — убийца! И если сейчас вы, сволочи, начнете отмазывать эту убийцу, то вы — соучастники этого убийства! Вам, либерастные сволочи, вы считаете все можно?! Ваш кумир — пьяная тварь и убийца! Вот живите с этим!» — заявил Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».
Как бы не заразиться от него не коронавирусом, а болезнью Жириновского под названием "Подонки"
Станиславский: - ВЕРЮ!!!
После того, как профессианальный артист-пропагандист сбросил искривленную гневом маску народного патриота, он быстро сменил ее на добродушного и милого друга детства и посоветовал ласковым голосом всем слушателям в эфире государственного радио подписаться на его личный и частный телеграм-канал. Прорекламировав свой бизнес, как обычно, бесплатно.
А Ефремова - обязательно в тюрьму, за его знаменитые пародии на Путина и К° !!!
Хотя в прошлый раз Соловьев сел в лужу, назвав дело Голунова «бурей в стакане».
А вот сам Соловьев вертится, как может: "Владимир Соловьев задолжал миллионы за рекламу накрученного ботами своего канала в Telegram"
И что самое интересное, помимо Ефремова, он сегодня сетовал, что у него кто-то крадет подписчиков с Телеги - они стали исчезать прямо на глазах.
А он так хотел догнать и перегнать по количеству подписчиков этих либерастических и коммунистических мразей - платошкиных, навальных...
А выходит, что патриотический зомбо-бот проводил свои голосования среди кибервойсковых ботов.
А ещё пусть этот вещатель расскажет, почему при аварии двух машин, иномарки и нашемарки, в нашимарке всегда всегда обязательно труп....