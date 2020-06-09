«Пьяная тварь и убийца»: обрушился на Ефремова после смертельного ДТП шоумен Соловьев

«И если сейчас вы, сволочи, начнете отмазывать эту убийцу, то вы — соучастники этого убийства!», бушевал ведущий.

«Убийца»: Соловьев обрушился на Ефремова

Актер Михаил Ефремов — пьяная тварь и убийца, заявил журналист Владимир Соловьев заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Мужчина, находившийся за рулем «Лады», скончался в результате полученных травм. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«Ефремов — убийца! Михаил Ефремов — убийца… Ефремов — убийца! И если сейчас вы, сволочи, начнете отмазывать эту убийцу, то вы — соучастники этого убийства! Вам, либерастные сволочи, вы считаете все можно?! Ваш кумир — пьяная тварь и убийца! Вот живите с этим!» — заявил Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».