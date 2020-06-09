Нашли наркотики в крови актера Михаила Ефремова

А в моче — следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в анализах также обнаружено 1,23 мг/л алкоголя.

В крови актера Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков

Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сказал собеседник агентства, отметив, что в анализах также обнаружен алкоголь. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу, еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

Помимо прочего, как сообщалось, ранее Ефремов перед тем, как сесть за руль, употребил алкоголь. Во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя. Во время второго исследования – 1,23 мг/л.

Врачи зафиксировали и косвенные признаки очень сильного опьянения. Зрачки артиста были расширены, реакция на свет вялая, координационные пробы он выполнял с грубым промахиванием (сведение пальцев рук с закрытыми глазами).

Шаткая и неуверенная походка также внесена в акт медицинского освидетельствования, как и резкий запах алкоголя изо рта. При этом медики отметили, что видимых следов инъекций у Ефремова нет.

Артист был заторможен, но болтлив, эмоционально неустойчив, эйфоричен, постоянно пререкался с доставившими его к врачам полицейскими.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в Москве у дома 3 на Смоленской площади. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер в больнице.