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Нашли наркотики в крови актера Михаила Ефремова

21:51 09.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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А в моче — следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в анализах также обнаружено 1,23 мг/л алкоголя.

Нашли наркотики в крови актера Михаила Ефремова
В крови актера Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков

Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков», — сказал собеседник агентства, отметив, что в анализах также обнаружен алкоголь. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу, еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

В распоряжении РЕН ТВ оказался результат экспертизы, проведенной после смертельной аварии, которую устроил известный актер Михаил Ефремов. По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, а также кокаина и кокаэтилена.

Помимо прочего, как сообщалось, ранее Ефремов перед тем, как сесть за руль, употребил алкоголь. Во время первого исследования в выдыхаемом воздухе обнаружили 1,05 мг/л алкоголя. Во время второго исследования – 1,23 мг/л.

Врачи зафиксировали и косвенные признаки очень сильного опьянения. Зрачки артиста были расширены, реакция на свет вялая, координационные пробы он выполнял с грубым промахиванием (сведение пальцев рук с закрытыми глазами).

Шаткая и неуверенная походка также внесена в акт медицинского освидетельствования, как и резкий запах алкоголя изо рта. При этом медики отметили, что видимых следов инъекций у Ефремова нет.

Артист был заторможен, но болтлив, эмоционально неустойчив, эйфоричен, постоянно пререкался с доставившими его к врачам полицейскими.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером в понедельник в Москве у дома 3 на Смоленской площади. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер в больнице.

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От редакции

Загремит по полной?

Аноним, 09 июня 2020 22:04
Тварь.
Гость, 09 июня 2020 22:14
Борец с режЫмом, чО уж!
Аноним, 09 июня 2020 22:38
Странно, что ещё пистолет не нашли.
Этож просто профессиональный пьяница, там почти все такие - для вхождения в образ, издержка профессии, а не синтетический торчок.
Аноним, 09 июня 2020 22:42
не только пьяница, но и наркоман... И эти люди считают себя элитой! Тьфу...
Аноним, 09 июня 2020 22:42
Возможно это не наркотики, а препараты для выхода из абстинентный синдрома. Хотя в данном случае хрен редьки не слаще и сути дела не меняет.
Аноним, 09 июня 2020 23:21
Это результат выступления против политики Власти Остальное дело техники Все можно устроить Да Ефремов далеко не ангел но из Российской богемы и к его высказываниям прислушиваются Делайте выводы сограждане
Аноним, 09 июня 2020 23:44
Скорее удивляет, что реальную «картину» состояния оформили, а не побасенки о том, как шариками, да зажигалками надышался или отставка из-за психического изтощения ( как у Суркова)

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