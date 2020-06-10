Увеличилось количество мошенничества с ипотекой при покупке жилья, отмечают коллекторы

Суть одной из схем заключается в том, что покупатель квартиры на вторичном рынке, который хочет взять у банка ипотечный кредит, договаривается с оценщиком о том, чтобы тот оценил стоимость недвижимости дороже на 10-20%.

В ипотеке на покупку готового жилья увеличилось число кредитов с виртуальным первоначальным взносом

Коллекторы выявили на вторичном рынке жилья увеличение «серых» схем покупок квартир в ипотеку, которые позволяют избежать фактической уплаты первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант» (есть в распоряжении ТАСС).

«В ипотеке на покупку готового жилья увеличилось число кредитов с виртуальным первоначальным взносом», — говорится в исследовании.

Агентство отмечает, что такие схемы основываются на сговоре покупателя и оценщика квартиры, который завышает стоимость жилья, что позволяет получить больший ипотечный кредит в банке. В счет этого кредита покупателю удается оплатить и первоначальный взнос за квартиру, если банк применяет схему расчетов наличными через ячейки.

«Схемы активно применяются в тех банках, которые по старинке позволяют проводить расчеты наличными через ячейки, так как у кредитной организации нет обязанности проверять фактическое наличие денег у покупателя, которые он закладывает в ячейку», — поясняют в агентстве.

Завышение стоимости квартиры, а следовательно, и размера ипотечного кредита в дальнейшем ложится на плечи плательщика по ипотечному кредиту, хоть и позволяет ему быстрее приобрести жилье, не тратя время на то, чтобы скопить первоначальный взнос.

«В нашей практике все больше примеров, когда реальная рыночная цена квартиры оказывается ниже размера выданного кредита, в погоне за жильем и в договоренностях с оценщиками заемщики решают свою сиюминутную проблему «как купить без денег», не осознавая катастрофических финансовых последствий, когда они рано или поздно сталкиваются с невозможностью оплачивать неподъемный кредит», — указал генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксенов.

Схемы покупок квартир

В агентстве рассказали, что суть одной из схем заключается в том, что покупатель квартиры на вторичном рынке, который хочет взять у банка ипотечный кредит, договаривается с оценщиком о том, чтобы тот оценил стоимость недвижимости дороже на 10-20%. Первоначальный взнос, который должен блокироваться в банковской ячейке (содержимое которой банк не обязан проверять) также составляет 10-20%. Таким образом, покупатель получает кредит, который больше реальной стоимости квартиры на сумму первоначального взноса. Это позволяет ему расплатиться с продавцом жилья, не вкладывая собственные средства. При этом сумма кредита увеличивается на 10-20% относительно рыночной стоимости жилья.

Услуга оценщика в зависимости от региона стоит всего две-пять тысяч рублей. Закон в данном случае не нарушается, так как оценщик определяет рыночную стоимость на основе нескольких объявлений о продаже подобного жилья, что дает возможность оценщику выбрать объявления с наибольшей стоимостью.

В коллекторском агентстве приводят пример, когда продавец квартиры хочет на руки получить за нее рыночную цену в 2,7 млн руб. При продаже через ипотеку покупатель всегда должен иметь не менее 10% собственных денег, в данном примере 270 тыс. руб., которых у него нет. Банк может выдать кредит максимум на 2,43 млн руб., что не устраивает продавца, которому нужны 2,7 млн руб. Завышение рыночной стоимости квартиры необходимо для того, чтобы взять кредит равный цене квартиры. Для этого квартиру нужно оценить в 3 млн руб., тогда банк одобрит кредит в размере 2,7 млн руб., поясняет генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксенов.

Также в агентстве отметили, что применение завышения оценочной рыночной цены на квартиры позволяет заемщикам получить часть ипотечного кредита наличными. После «договорной» оценки квартиры ее рыночная цена на бумаге, например, увеличивается до 3,3 млн руб., следовательно, можно увеличить размер кредита с 2,43 млн не до 2,7 млн руб., которые должен получить продавец, а до 2,97 млн руб. В итоге после регистрации договора купли-продажи квартиры продавец получает свои 2,7 млн, а покупатель — квартиру и 270 тыс. руб. наличными.

«Распространение схем «пририсовки» первоначального взноса началось из-за снижения ставок по ипотеке и попытках купить жилье теми категориями заемщиков, у которых из-за низких доходов банально нет денег на накопление первоначального взноса», — пояснили в агентстве.

Источник: ТАСС