10.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска

15:34 10.06.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
4 0

Туалета в проекте нет. Над этим должен поработать подрядчик, уточнил министр.

Пообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска
Архипов поверил ремонт городского парка Бердска

Сегодня, 10 июня, в Бердск приехал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка.

Высокопоставленный чиновник погулял по аллеям около 30 минут.

— Как вы относитесь к тому, что в проекте благоустройства парка нет туалета, — поступил вопрос от «Курьер. Среда. Бердск» министру.

— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Это уже задача подрядчика. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.

Напомним, парк преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн. рублей. Самый сложный этап выкорчевывания пней позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывается летний водопровод, выводятся колодцы. Сейчас идет подготовка к укладке нового асфальта. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

Также напомним, в 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужен туалет в парке?

Аноним, 10 июня 2020 16:00
Сюрпризы 2020-го продолжаются. Уже гравитация поменялась! Люди кверху ногами стоят.
Удачный ракурс съёмки
Что дальше ждать?
Аноним, 10 июня 2020 16:09
Хотела раньше написать, чтобы его в туалет не водили с Н-ка, и министр понял, что в парке нужен туалет. Ну хоть один не робот, а живой человек.
Яна, 10 июня 2020 16:15
Да. В городе все вверх тормашками. Даже фотографии министров.
Аноним, 10 июня 2020 16:24
он из Австралии

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Настоящие выпускные вечера провести после ЕГЭ посоветовало школам Минпросвещения
17:30 10-06-2020
Настоящие выпускные вечера провести после ЕГЭ посоветовало школам Минпросвещения
БердскПросим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса. Читатели kurer-sreda.ru помогли 33 семьям Бердска 2
17:23 10-06-2020
Просим помочь тем, кому нечего есть в эпоху коронавируса. Читатели kurer-sreda.ru помогли 33 семьям Бердска
БердскОткуда течет вонючая ливневка в Бердский залив, рассказала Светлана Шерстобитова
17:15 10-06-2020
Откуда течет вонючая ливневка в Бердский залив, рассказала Светлана Шерстобитова
Вещий сон может присниться в ночь с 10 на 11 июня, он покажет темную сторону вашей личности
17:07 10-06-2020
Вещий сон может присниться в ночь с 10 на 11 июня, он покажет темную сторону вашей личности
Новая детская реанимация откроется в 2020 году в Новосибирске
17:04 10-06-2020
Новая детская реанимация откроется в 2020 году в Новосибирске
Полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля Новосибирская область, заявил Андрей Травников
17:02 10-06-2020
Полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля Новосибирская область, заявил Андрей Травников
Нашли нефтепродукты в озере Пясино под Норильском
17:00 10-06-2020
Нашли нефтепродукты в озере Пясино под Норильском
Изнасиловала и задушила 12-летнюю девочку банда подростков в Красноярском крае. Тело бросили в пожарный резервуар
16:45 10-06-2020
Изнасиловала и задушила 12-летнюю девочку банда подростков в Красноярском крае. Тело бросили в пожарный резервуар
С 20 до 15% снизил первый взнос по ипотеке банк ВТБ
16:43 10-06-2020
С 20 до 15% снизил первый взнос по ипотеке банк ВТБ
"Моя любимая женщина — мой лучший друг": Дмитрий Нагиев рассказал о любимой
16:34 10-06-2020