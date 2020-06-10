Пообещал туалет министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в обновленном за 37 млн руб. городском парке Бердска

Туалета в проекте нет. Над этим должен поработать подрядчик, уточнил министр.

Архипов поверил ремонт городского парка Бердска

Сегодня, 10 июня, в Бердск приехал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он проверил, как проходит благоустройство городского парка.

Высокопоставленный чиновник погулял по аллеям около 30 минут.

— Как вы относитесь к тому, что в проекте благоустройства парка нет туалета, — поступил вопрос от «Курьер. Среда. Бердск» министру.

— Конечно, в таком общественном месте должен быть туалет. Это уже задача подрядчика. Туалет здесь будет, — пообещал Архипов 10 июня.

Напомним, парк преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн. рублей. Самый сложный этап выкорчевывания пней позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывается летний водопровод, выводятся колодцы. Сейчас идет подготовка к укладке нового асфальта. Следующий этап — монтаж лавочек и урн.

Также напомним, в 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.