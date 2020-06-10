Парад Победы 24 июня пройдет без зрителей в Новосибирске

Парад Победы в Новосибирске 24 июня впервые пройдёт без зрителей. Об этом 10 июня рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель командующего 41-й общевойсковой армии по военно-политической работе, командующий парадом новосибирского гарнизона, полковник Владимир Перепелица.
В настоящее время в столице Сибири проходят репетиции Парада – военные тренируются 3 раза в неделю с соблюдением мер безопасности.
Он подчеркнул, что всех участников парада тестировали на коронавирус. Пока все тесты отрицательные.
Владимир Перепелица уточнил, что в параде будет принимать участие механизированная колонна – около 75 единиц.