Парад Победы 24 июня пройдет без зрителей в Новосибирске

По центру города проедутся более 75 образцов военной техники.

Парад Победы в Новосибирске 24 июня впервые пройдёт без зрителей. Об этом 10 июня рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель командующего 41-й общевойсковой армии по военно-политической работе, командующий парадом новосибирского гарнизона, полковник Владимир Перепелица.

В настоящее время в столице Сибири проходят репетиции Парада – военные тренируются 3 раза в неделю с соблюдением мер безопасности.



«Перед въездом на военный аэродром Толмачево всем участникам в обязательном порядке измеряют температуру, а также выдают маски и перчатки. После репетиции снова измеряют температуру», – добавил командующий парадом.

Он подчеркнул, что всех участников парада тестировали на коронавирус. Пока все тесты отрицательные.

Владимир Перепелица уточнил, что в параде будет принимать участие механизированная колонна – около 75 единиц.