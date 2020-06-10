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Парад Победы 24 июня пройдет без зрителей в Новосибирске

16:30 10.06.2020 Фото: пресс-службы ЦВО, скриншот с пресс-конференции ТАСС
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По центру города проедутся более 75 образцов военной техники.

Парад Победы 24 июня пройдет без зрителей в Новосибирске

Парад Победы в Новосибирске 24 июня впервые пройдёт без зрителей. Об этом 10 июня рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель командующего 41-й общевойсковой армии по военно-политической работе, командующий парадом новосибирского гарнизона, полковник Владимир Перепелица.

В настоящее время в столице Сибири проходят репетиции Парада – военные тренируются 3 раза в неделю с соблюдением мер безопасности.

«Перед въездом на военный аэродром Толмачево всем участникам в обязательном порядке измеряют температуру, а также выдают маски и перчатки. После репетиции снова измеряют температуру», – добавил командующий парадом.

Он подчеркнул, что всех участников парада тестировали на коронавирус. Пока все тесты отрицательные.

Владимир Перепелица уточнил, что в параде будет принимать участие механизированная колонна – около 75 единиц.

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От редакции

Жаль?

ой, 10 июня 2020 17:03
Очередная показуха, что "мы" можем. Без зрителей можно было и 9 мая проводить.
Аноним, 10 июня 2020 17:23
Это уже как насмешка со стороны кремля

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