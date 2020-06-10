Готовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска

Воды не будет с 09:00 ч. ориентировочно до 12:00 часов.

Воды не будет несколько часов В связи с производством работ по устранению дефекта в смотровом колодце по адресу: Микрорайон 19, будет прекращена подача холодной воды 11.06.2020 года с 09:00ч. ориентировочно до 12:00ч, сообщает КБУ Бердска.

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