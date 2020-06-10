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Готовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из-за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска

16:13 10.06.2020 Фото: pixabay
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Воды не будет с 09:00 ч. ориентировочно до 12:00 часов.

Готовь ведра и тазы: Отключат холодную воду 11 июня из за аварии на колодце в Микрорайоне Бердска
Воды не будет несколько часов

В связи с производством работ по устранению дефекта в смотровом колодце по адресу: Микрорайон 19, будет прекращена подача холодной воды 11.06.2020 года с 09:00ч. ориентировочно до 12:00ч, сообщает КБУ Бердска.

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От редакции

Потерпите?

Аноним, 10 июня 2020 16:29
Только Микрорайон 19 не будет воды?
Аноним, 10 июня 2020 16:43
Есть выбор?
Аноним, 10 июня 2020 17:03
НВР: Воду то отключат всем или только на микро 19??

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