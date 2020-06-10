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Полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля Новосибирская область, заявил Андрей Травников

17:02 10.06.2020 Фото: nso.ru
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Жители нашего региона смогут проголосовать не только на избирательных участках по месту жительства и пребывания, а также «на дому». Для безопасности здоровья голосующих будут организованы все необходимые меры.

Полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля Новосибирская область, заявил Андрей Травников
Андрей Травников провёл традиционную встречу с представителями средств массовой информации

Андрей Травников провёл традиционную встречу с представителями средств массовой информации. Отвечая на вопрос о подготовке региона к проведению 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию России, Губернатор выразил уверенность в абсолютной готовности системы избирательных участков Новосибирской области.

«Несмотря на то, что решение о проведении голосования Президент России озвучил 1 июня, и прошло чуть больше недели, в Новосибирской области уже проведена большая организационная работа, выделены необходимые финансовые средства. Уверен, что за оставшееся время мы решим все задачи – в том числе, с учётом ситуации, в которой всё это приходится организовывать. Основные меры, которые нам необходимо реализовать – это меры по защите здоровья наших жителей, включая сотрудников избирательных комиссий», – подчеркнул Андрей Травников.

Он напомнил о том, что жители нашего региона смогут проголосовать не только на избирательных участках по месту жительства и пребывания, а также «на дому». Для безопасности здоровья голосующих будут организованы все необходимые меры – участникам голосования планируется выдать маски, перчатки и антисептики. Все члены участковых комиссий, а также представители СМИ и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Губернатор пояснил, что для жителей Новосибирской области предусмотрены несколько способов голосования.

Первый из них – механизм «Мобильный избиратель», который даёт возможность голосования граждан по месту нахождения. Для этого нужно заранее подать соответствующее заявление (с 5 по 21 июня – в территориальные комиссии, МФЦ и в электронном виде – через портал Госуслуг, с 16 по 21 июня – в участковые избирательные комиссии).

Второй способ – голосование до дня голосования – будет проходить с 25 июня до 1 июля. Это позволит исключить скопления на избирательных участках большого числа граждан.

Третий способ – голосование вне помещения для голосования. Проголосовать таким образом можно будет с 25 июня до 1 июля и непосредственно в день голосования.

Чтобы обеспечить бесконтактное голосование, у члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого избирателя с бюллетенем, заявлением о голосовании на дому, ручкой, перчатками и одноразовой маской.

Также рассматривается возможность проведения голосования вне помещения, в том числе, и на придомовых территориях.

Четвёртый способ – голосование на избирательных участках, которых в Новосибирской области насчитывается около двух тысяч.
Однако, в связи с предложениями Роспотребнадзора, рассматривается вопрос об организации голосования за пределами зданий (на свежем воздухе), в которых расположены избирательные участки, в случаях, если их в здании несколько. При организации таких избирательных участков будут использованы приспособления для защиты от внешних погодных условий. На входе в помещения для голосования будет организован температурный контроль, будут соблюдены иные меры санитарной безопасности.

Также в ходе пресс-конференции Губернатор поддержал предложение первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Панфёрова об организации сбора подписей за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» 1 июля – параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

«Я отношусь к этой идее как к нужной и правильной. Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почётное звание. Это абсолютно правильно, честно и справедливо. Все мы помним, сколько новосибирские предприятия, жители города и всей Новосибирской области сделали для Великой Победы. Дополнительная поддержка этому предложению не помешает. Мы собирали подписи уже до этого, в феврале-апреле, ориентируясь на сбор предложений от трудовых коллективов. Для того, чтобы обеспечить дополнительную поддержку нашей инициативы, это нужно сделать, пользуясь случаем, в день голосования по Конституции 1 июля», – отметил Андрей Травников.

Напомним, что 1 июня Президент России Владимир Путин подписал Указ об определении даты проведения общероссийского голосования. Датой голосования определено 1 июля 2020 года – этот день объявлен в России нерабочим.

Источник: nso.ru

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