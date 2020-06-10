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Когда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников

19:20 10.06.2020 Фото: Nso.ru
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Ситуацию с коронавирусом глава региона оценил как достаточно стабильную и управляемую. «Ориентируемся на рекомендации от Роспотребнадзора, которые привязаны к цифрам».

Когда снимут самоизоляцию и ограничения в Новосибирской области и в Бердске, объявил губернатор Травников
Губернатор Андрей Травников заявил, когда в Новосибирской области отменят режим самоизоляции и откроют заведения

Глава региона заявил, что в Новосибирской области ограничительные меры по коронавирусу снимут позже, чем в Москве.

В среду, 10 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл пресс-конференцию, на которой рассказал, как в регионе идёт борьба с коронавирусом.

По словам главы региона, Новосибирской области удалось избежать жёстких ограничений по коронавирусу, таких как пропускной режим и ограничение перемещения за пределы города. Власти продолжают активную борьбу с пандемией.

— Мы все надеемся на позитивный сценарий развития событий. Для полной победы нужна иммунизация населения, — говорит Андрей Травников.

Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области составляет 0,13% населения. На сегодня зарегистрировано 3858 заражённых.

Также глава региона заявил, когда в Новосибирской области начнут снимать ограничительные меры по коронавирусу. Напомним, что они пока официально действуют до 30 июня.

— Из режима снятия ограничений будем выходить позже Москвы. В эпидемию вошли немного позже. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаём от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше. К началу следующей недели одновременно смогут открыться рестораны и ТЦ. Возможно, откроют и зоопарк, — заявил губернатор. — Мы ориентируемся не на формальные условия и показатели, а оцениваем ситуацию в комплексе. И оцениваем риски, что инфекция может скрываться под другими заболеваниями. Ситуация сейчас достаточно стабильная и управляемая. Ориентируемся на рекомендации от Роспотребнадзора, которые привязаны к цифрам.

Андрей Травников уточнил, что пока в регионе запрещены массовые мероприятия. О дополнительных решениях будет известно после 30 июня.

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