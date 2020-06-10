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Как расправились с медиками за видео к Путину из-за выплат в Нижнем Новгороде

19:33 10.06.2020 Фото: Скриншот с видео
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По словам медработников, им выплатили лишь половину от озвученного президентом, а за поднятый шум в СМИ отстранили от работы с COVID-19.

Как расправились с медиками за видео к Путину из за выплат в Нижнем Новгороде
Нижегородских медиков наказали за обращение к Путину

История с невыплатой обещанных президентом надбавок в Нижегородской области завершилась не так, как надеялись медики да и жители, сочувствующие тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. По словам медицинских работников, им выплатили лишь половину от озвученного Владимиром Путиным, более того за поднятый шум в СМИ расправились – отстранили от работы с COVID-19.

Как пишет «ТаракаНН», 26 мая медицинские работники нижегородского областного диагностического центра записали видеообращение к Владимиру Путину о невыплатах надбавок и лжи чиновников правительства губернатора Никитина. Они сообщили, что замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов солгал, рассказав что НОДЦ оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь, в то время когда они напрямую работали с COVID-пациентами. После записи видео и большого общественного резонанса ситуация так и не урегулировалась. Медицинские работники заявили, что их унизили и снова обманули: губернатор Никитин приравнял средний медицинский персонал к персоналу скорой помощи, чтобы выплаты составили не 50, на 25 тысяч рублей.

И вот спустя две недели стал известен финал этой истории.

— Нам выплатили 25 тысяч рублей, а 50 мы так и не увидели, — рассказала медицинская сестра в отделении функциональной диагностики Юлия Большакова. – А после этого нескольких наиболее «активных» работников отстранили от работы с COVID пациентами. Знаете, что самое смешное? Изначально нас направляли на эту работу, когда на КТ привозили по 70 человек в день, потому что уже не справлялись. А теперь, когда везут по 150 человек в сутки, мы оказались не нужны. Перевели подальше в другой отдел.

Самое любопытное, что главврач НОДЦ Юрий Тарасов тут же поспешил выступить с заявлением. Что это не совсем отстранения. Дескать, медсестры все это время… проходили спецподготовку.

— С 15 июня клинический диагностический центр начинает поэтапное восстановление планового приема пациентов. Весь персонал, который временно привлекался для усиления отделения КТ-диагностики, вернётся на работу в свои отделения, — заявил Юрий Тарасов. — Это никак не повлияет на объемы КТ-обследований, штаты отделения полностью укомплектованы врачами и рентгенолаборантами. При этом все медицинские сестры, ранее работавшие с ковидными пациентами, остаются в резерве. Они и ещё более 20 наших сотрудников прошли спецподготовку по работе в условиях пандемии Covid-19.

Несмотря на комичность, медицинские работники попросили отметить, что руководство НОДЦ, как и других лечебных учреждений с похожими проблемами, не виновато в сложившейся ситуации. Весь происходящий в регионе бардак, невыплаты – это давление сверху, и останется на совести правительства губернатора Никитина. Напомним, что случай с диагностическим центром далеко не единичный. Ранее с надбавками «кинули» медицинских работников в Кстовском районе. А еще раньше «бунт» устроили работники скорой помощи в Нижнем Новгороде. Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов тогда назвал это провокацией, но оскорбив этим медиков и журналистов Нижегородской области, так и не понес никакого наказания.

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От редакции

Кто зажал деньги медиков?

Covid-19, 10 июня 2020 19:46
Было бы здорово, если бы они еще озвучили те махинации со статистикой, которые совершаются в подобных спецотделениях.
Аноним, 10 июня 2020 20:24
Знали бы они, как ...... наших медиков, половина от положенного им даже не снилась.

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